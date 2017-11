Permítannos la duda

Hace dos años un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional del Este (UNE) iniciaba una movilización denunciando los manejos irregulares dentro de la institución. Era una suerte de réplica a la protesta estudiantil en Asunción, donde con el lema “UNA no te calles”, los estudiantes universitarios sacaron a luz la podredumbre en el manejo del rectorado de la Universidad Nacional de Asunción.

Sin embargo, a pesar de que en la UNE las denuncias de corrupción fueron mucho más graves, la movilización se desinfló, no se tuvieron resultados y los dirigentes estudiantiles terminaron perseguidos. Aquella manifestación juvenil había dejado al descubierto casos de nepotismo, docentes planilleros, repartija de rubros docentes, favoritismo de una claque que acaparaba rubros docentes, sobrefacturaciones, docentes que acumulaban más de 15 cátedras y ganaban sumas millonarias entre otras graves irregularidades.

Lo que parecía ser una primavera de movilización juvenil en contra de la desesperante corrupción que pudre nuestra sociedad, se convirtió en una pesadilla porque la claque de poderosos, amigos y políticos; la rosca corrupta que maneja la fiscalía y la justicia, comenzó a perseguir a los estudiantes que iniciaron la movilización. Los alumnos fueron imputados y los sinvergüenzas que pudren la más alta casa de estudio de la región, se tomaron venganza castigando a los revoltosos con la pérdida de un año académico. Es el primer caso en la historia en que una casa de estudio castiga a un alumno no permitiéndole estudiar. Una verdadera aberración.

Para oscurecer más el panorama y desalentar futuras movilizaciones el caso fue a parar en manos del pusilánime fiscal Marcelo Saldívar, quien durante más de un año encajonó el expediente. Finalmente, y nadie sabe por qué motivos (lamentablemente en nuestro país hay que dudar de todo y más en nuestra región) ahora se presentó una imputación contra 20 directivos y docentes.

Aunque este hecho despierta un poco de esperanza, desde nuestra columna todavía somos escépticos porque lamentablemente, la fiscalía del Alto Paraná, encabezada por el también docente de la UNE, Alejo Vera, es una cueva de hampones, que se dedica a perseguir a ciudadanos inocentes, a blindar a los corruptos, facilitarle la vida a los traficantes, mantener los ojos cerrados a la galopante corrupción, y en contrapartida los agentes están embarcados a diario, en la tarea de recaudar ilegalmente a diestra y siniestra.

Los fiscales del Alto Paraná son verdaderos magnates y llevan un estilo de vida que envidiaría una estrella de Hollywood. Es la podredumbre que encabeza Alejo Vera. Si con esta rosca se va a hacer la investigación, está más que garantizada la impunidad. Estamos acostumbrados a las farsas de las imputaciones para preparar el camino a la impunidad. Ojalá que esta vez nos equivoquemos.

