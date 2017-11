Desinterés por la protección a la niñez

Ayer se celebró el Día Mundial del Lucha contra el abuso del niño, niña y adolescente. Una fecha que debió ser de alta relevancia para toda la comunidad por la gravedad de la situación en el país, donde miles de casos se reportan todos los años y otros tantos que no se denuncian. En Alto Paraná la situación es particularmente grave, todos los días los medios de comunicación reportan hechos atroces contra los niños, niñas y adolescentes. Violaciones, abusos, malos tratos, golpes físicos y todo tipo de brutalidad se cometen contra quienes serán los jóvenes del mañana y de quienes tanto se espera. Solo en la Fiscalía de Ciudad del Este se reportaron 178 casos de abusos sexuales en niños en el 2015 y otros 118 casos quedaron registrados en el 2016. En lo que va del año decenas de nuevos casos están siendo investigados, por decirlo así, pues muchos permanecen estancados. Son 85 las denuncias de la misma índole que se reportaron hasta octubre de este año. De la cifra mencionada 90% de las víctimas son niñas y el 80% de los agresores son del entorno familiar.

Lo que resulta paradójico es que a pesar de la gravedad de la situación, ayer solo hubo una recordación en Ciudad del Este y no tuvo una participación masiva. Lo realizaron un grupo de voluntarios denominados “Con los niños no”. Aunque parezca increíble, ninguna autoridad local o departamental participó del acto. Se distribuyeron panfletos, se compartieron números artísticos, demostraciones de taekwondo, hubo zumba para niños, globo loco, entre otros, pero en ninguna de estas actividades hubo apoyo de entidades públicas. No es de extrañar la situación de los niños, adolescentes y jóvenes del país, considerando la poca importancia que las propias autoridades dan a la población del futuro. Si este es el trato que damos a los niños, qué clase de jóvenes tendríamos en unos años. En qué clase de adulto se convertirían en el día de mañana. Nada borrará las secuelas que dejan los abusos en ellos pero queda mucho por hacer para prevenirlos y tratar los casos ya ocurridos si se pretende tener una sociedad mejor. Es hora de dare la debida seriedad a este problema.

Comments