Ante la terrible desidia de las autoridades, cada vez son más las organizaciones de vecinos que deciden llevar adelante iniciativas para concretar obras que beneficien a sus respectivos barrios.

Un ejemplo es lo que ocurre en el Km 8, Acaray, de Ciudad del Este, donde un grupo de vecinos, cansados de esperar que las autoridades reaccionen ante sus necesidades, decidieron organizar actividades para ejecutar la construcción de unos 300 metros de empedrado. El presupuesto total es de G. 72 millones y la primera vía que encontraron es organizar una pollada para comenzar los trabajos.

Este es uno de los tantos casos de organización de vecinos, que recurren a todo tipo de actividades solidarias para impulsar el desarrollo de su comunidad. Y esto no solo se da en Ciudad del Este, sino en Presidente Franco, Minga Guazú, Hernandarias y otros tantos distritos del Alto Paraná y del resto del país.

Las garrapatas de la política criolla acostumbran llevar las obras públicas solamente a aquellos sectores que tienen controlados o que están dominados por algún caudillejo delincuente. Los que no tienen este tipo de “privilegio” sencillamente son marginados de las obras públicas. Ocurre en Ciudad del Este, donde hace unos años, la solidaridad de asuncenos hizo que un colegio tenga una biblioteca, que eran marginados porque la directora no se doblegaba a los intereses de la seccionalera Aida Molinas. Ocurrió en el Km 8, donde el procesado por estupro, Elías Bernal, pretende erigirse en emperador digitando las obras para los vecinos y dejando de lado a los que no le rinden pleitesía.

Esto pasa porque nuestras instituciones todavía son manejadas por caudillejos, que se creen dueños de la cosa pública y que tienen el comportamiento típico de los líderes tribales de organizaciones sociales arcaicas. Mientras sigamos empotrando orangutanes en la administración pública, seguiremos viendo a vecinos que hacen polladas para salir del aislamiento, la marginación y la inopia. En contrapartida, seguiremos viendo cómo los sinvergüenzas disfrutan de la buena vida, fruto de sus negociados en la administración pública. Para ello seguirán mercando con la pobreza y las necesidades de nuestra gente. Saldremos de este atolladero, el día en que con los votos se les dé la santa patada, a la claque que pudrió y sigue pudriendo nuestra sociedad.

Comments