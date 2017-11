Normalizar la corrupción

La organización Reacción Paraguay, que se dedica al monitoreo de Fonacide, se retiró de la Mesa Conjunta de Gobierno Abierto. Era la única institución de la sociedad civil de Ciudad del Este que participaba de esa iniciativa del gobierno nacional para promover transparencia. La postura fue tomada a raíz de la indignación que causó el blindaje y protección que se le otorgó al senador colorado y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) involucrado en tráfico de influencias, Óscar González Daher. El caso fue descubierto mediante audios de llamadas entre el secretario de éste con una fiscal y con un abogado. Esto sólo confirmó lo que todo el país ya sabía. La Justicia se presta al mejor postor y las causas se cocinan alevosamente y se solucionan con una llamada.

La indignación ciudadana esta vez, como en muchos otros casos, no pasó de las quejas en las redes sociales. En su comunicado, Reacción Paraguay alegó que no puede ser parte de una Mesa Conjunta del Gobierno Nacional, pues alegan que el mismo gobierno no puede clamar que realmente lucha contra la corrupción o que promueve transparencia al permitir semejante impunidad. Ademá, afirmaron que con esta inacción el gobierno desestima, ignora y pisotea los principios de esta organización y el trabajo de sus voluntarios por lo que no pueden ser cómplices.

Para el presidente de Reacción, David Riveros, “aceptar la condición de la corrupción y normalizarla es el sedativo que nos inyectamos para evitarnos la molestia de vernos culpables”. De hecho, un sinnúmero de hechos de corrupción como la coima en la Aduana, la compra de resoluciones judiciales, los nombramientos a dedo de caudillos se han tornado normales para nuestra sociedad. El motivo es simple, hay una gran mayoría de la población, que de una u otra manera saca beneficios de la corrupción.

