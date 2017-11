Crimen de periodista: Neneco, el “inocente”

Vilmar “Neneco” Acosta, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del periodista de ABC Pablo Medina y su acompañante Antonia Almada, se declaró inocente y asegura que todo se trata de una persecución. Dijo que se enteró del crimen por la radio.

El acusado solamente respondió preguntas del Tribunal y de sus abogados, no así de la Fiscalía. Sus defensores le hicieron consultas blandas que permitieron que se describiera a sí mismo como uno de los intendentes más “prolíficos” de Ypejhú.

Se declaró inocente del doble asesinato y afirmó que la Fiscalía presentó “montajes de pruebas” que carecen de legalidad.

El exjefe comunal declaró que el 16 de octubre de 2014 -día del atentado- estaba “cumpliendo mi obligación con el pueblo”, entregando víveres a una colonia indígena del interior de la ciudad. Dijo que ese día “tenía mucho trabajo” con la verificación de varias obras en curso, por lo que había llegado temprano a la Municipalidad.

“Estaba trabajando y me enteré de que Pablo Medina había fallecido en un camino vecinal”, expuso y agregó que supo de la noticia a través de una radio. “Al otro día ya salía las publicaciones que yo sería responsable de este crimen”, añadió.

Al estar en la mira, dijo que llamó a su abogado a consultarle sobre la querella que había impuesto contra Medina en 2013, por difamación y calumnia, que aún continuaba vigente. “Yo jamás le hice tal cosa. Nunca le instigué a nadie, soy inocente en esta causa, no le obligué a nadie. Si sabía que esta querella iba a ir en mi contra, nunca la habría hecho. Él (Medina) hacía publicaciones que no eran ciertas”, se defendió.

Manifestó que no existen pruebas legales ni sustento para incriminarlo. “No sé por qué lo que me persiguen. Yo trabajo por los pobres, por el pueblo”.

