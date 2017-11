El perdón a los agresores dificulta el combate de la violencia contra la mujer

El perdón al agresor por parte de las mujeres víctimas de violencia doméstica se ha convertido en la traba principal para seguir con la investigación. Además, en muchos casos recae en agresiones más severas. Según la psicóloga forense Norma Bass, las víctimas no encuentran una salida y tienen una enorme carga social. La profesional propone incluir a los hombres en las campañas de concienciación.

En las últimas semanas se registraron varios casos de mujeres quienes fueron brutalmente golpeadas pero terminaron perdonando a sus agresores. En las redes sociales fueron blancos de masiva crítica. La psicóloga, Norma Bass manifestó que el estado de las víctimas no les permite visualizar una salida. Explicó que los estudios demuestran que las mujeres sometidas a una situación de maltrato en forma sistemática desarrollan un estrés postraumático. Esto tiene un efecto cognitivo de la persona y no se le ocurre pensar en una salida a la situación en que vive. “Cuando existen situaciones que superan nuestra capacidad para resolver una situación altamente estresante y negativa uno quiere dejar de vivir. Es decir, la persona queda con la mente en blanco, no puede pensar ni defenderse, no ve una salida. La violencia psicológica daña más que cualquier otra cosa. La desvalorización hace que la víctima se anule como persona y no pueda reconocer sus capacidades de defensa. Con el estrés pierde la posibilidad de darse cuenta de que salir de esa situación. Ella no puede salir, no es que no quiere sino porque esos factores le imposibilitan darse cuenta”.

Según la profesional, esa indefensión no es una cuestión de personalidad sino patrones de creencia. Es decir, la creencia de que la mujer debe ser sometida, de que cuanto más sufrida, es más admirada.

Dijo, además, que la violencia familiar, específicamente contra la mujer, que es el caso de la mayoría, tiene un fuerte trasfondo cultural. Señaló que dentro de la cultura se incluye una creencia enfatizada socialmente, la religión y el “familismo” que es un concepto errado sobre la mujer, a quien se le atribuye la carga de mantener la unión familiar a costa de lo que sea y a cualquier precio, incluso siendo sometida a una grave violencia física. “Por la creencia patriarcal, hay un sentimiento de culpa muy grande por la ruptura. Se le responsabiliza de cualquier tipo de sufrimiento con tal de mantener unida a la familia. Toda la responsabilidad familiar recae en la mujer. Si hay una ruptura se le culpa a la mujer, si una criatura anda por la calle pidiendo comida, es culpa de la mujer, si tiene muchos hijos y debe trabajar, se le culpa por dejarlos”.

Agregó que el concepto ideal de las mujeres es que sea buena, es decir que se calla, no reclama, soporta todo. “Incluso ese concepto de la estoica mujer paraguaya hay que analizar, hasta dónde eso nos da la responsabilidad de hacernos cargo de todo. Todo lo que concierne a la familia y los hijos se le responsabiliza a la mujer. El hombre solo tiene que proveer y nada más”, agregó.

La dependencia es otro factor que influye en el momento de callar o perdonar una agresión. Esto puede ser económica y emocional. La dependencia emocional incluye el sentimiento de culpa. Otros factores pueden ser relacionados a la personalidad dependiente, es decir, una psicopatología que implica cierto tipo de patología no enteramente sana.

Enseñar a los hombres a dejar de maltratar

Uno de los planteamientos de la licenciada Norma Bass es la inclusión de los hombres en las campañas de concienciación. Esto considerando que no hay un acompañamiento en forma global para enseñarles a los hombres que no debe maltratar. “En vez de enseñar a las mujeres a no ser violentadas, que se les enseñe al hombre a no maltratar. Vivimos en una ciudad tan machista en que a las mujeres se les enseña a defenderse y no a los hombres a que no agredan. Hay una resistencia a hablar del tema pero la situación es cada vez peor porque no se le está acompañando con un enfoque certero hacia la población masculina. Si bien hay también mujeres que maltratan a los hombres, en la mayoría de los casos la mujer es la víctima. Ya sea de pareja, padres, hijos o hermano”.

La profesional insistió en que la cuenta pendiente es hablar del género masculino, pues de lo contrario, todos los esfuerzos para disminuir la violencia contra la mujer serían en vano. “No se apunta al que realmente produce este daño, que es la población masculina en la mayoría de los casos. Es como que siempre se le exime de culpa al hombre, se le salva”, remarcó.

Recomendaciones

La licenciada Norma Bass recomienda una buena contención familiar a la persona que sufrió alguna violencia para que no tenga la tentación de volver con el agresor. Explicó que en esos casos las afectadas necesitan apoyo en el sentido ser escuchadas. Asegura que la contención familiar tiene una gran incidencia en su recuperación porque la familia es la que va a ser el soporte emocional para resolver lo que le depara. No es para que la familia le resuelva el problema, sino dar apoyo emocional e incluso económico.

Además, recomienda una psicopterapia, para que ese estado no le afecte incluso físicamente. “Hay muchos estudios que comprueban que la depresión y el estado emocional causan enfermedades físicas e incluso hay estudios que indican que tiene incidencia en el cáncer de mama”.

