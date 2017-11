Mimetizados en las listas sábanas

“Cada pueblo tiene los gobernantes que se merece”, dice una remanida frase. Ahora que estamos por elegir nuevamente a las autoridades que manejarán nuestro país por los próximos cinco años, deberíamos plantearnos seriamente si es que realmente nos merecemos a los gobernantes que tenemos. ¿Está tan podrida y deteriorada nuestra sociedad para tener representantes de tan baja ralea, gente absolutamente inescrupulosa, sin un ápice de dignidad que comercian de forma vergonzante con sus votos en el Congreso y que pueden hipotecar sin empacho el futuro de toda una nación?

Observando la oferta electoral de los partidos tradicionales para las elecciones de diciembre próximo, nuestro futuro no es alentador. Vemos las listas en Alto Paraná están encabezadas por los mismos impresentables, que nada hicieron por el departamento y que solamente aprovecharon el poder que les otorgó la ciudadanía para mejorar su posición económica, gracias a la corrupción y los negociados en obras públicas y en negocios ilícitos.

Son los mismos de siempre, aquellos durante los pasados cinco años desaparecieron del espectro regional, mientras disfrutaban tranquilamente del dinero de los contribuyentes y de las delicias y negociados que les facilita estar en el poder. Ahora, de repente de la noche a la mañana aparecen por los barrios y se abrazan hipócritamente, con la gente que sufre y que padece a diario, las consecuencias de la corrupción y de su inutilidad como autoridades.

Desafortunadamente la nefasta lista sábana es la que sigue facilitando que el país siga en manos de verdaderos clanes de la delincuencia y la impunidad. Ello también explica el escaso fervor ciudadano para el acompañamiento a los candidatos. La ciudadanía está cada vez más descreída de los políticos y como una forma de protesta ante esta negra oferta electoral viene depositando sus votos por cualquier improvisado o analfabeto que se postula a algún cargo.

La gente está harta de las cúpulas partidarias, digitadoras que elaboran entre cuatro paredes las “listas sábana” con sus allegados, financistas, caudillejos de confianza y operadores, dejando de lado a personas que realmente pueden aportar a la nación, pero que no tienen influencia ni dinero para comprarse una banca. La gente ya no quiere votar por los narcotraficantes, los contrabandistas, los aduaneros enriquecidos y lavadores de dinero. Son éstos quienes con su poder económico y su dinero sucio compran sus lugares en las listas y pudren la sociedad. Así las cosas, seguimos soportanto el tipo de gobernante que nos imponen y no los que realmente merecemos.

