Tenso debate entre Nicanor y Riera sobre educación

Nicanor Duarte Frutos y Enrique Riera debatieron ayer sobre educación. Ambos se echaron la culpa mutuamente por el mal estado de la educación nacional y terminaron en discursos políticos antes que en presentación de propuestas.

Tanto el exministro de Educación Nicanor Duarte Frutos como el actual titular de dicha cartera estatal, Enrique Riera, coincidieron en que la malla curricular actual debe ser analizada, puesto que ya está desfasada. “Estamos mal porque hay un proceso histórico que nunca priorizó la educación”, admitió el expresidente en los estudios de la radio ABC Cardinal.

Teniendo en cuenta que durante su mandato se realizó la reforma educativa, Duarte Frutos destacó que no se puede decir que ha sido un fracaso total porque los “hijos del UNA no te calles” son “hijos” de la reforma, mientras que Riera cuestionó que se haya ampliado la cobertura pero con ello haya bajado la calidad educativa.

En cuanto a la situación actual de la educación en nuestro país, ambos coincidieron en que está en grave estado. Sin embargo, Riera aseguró que durante el gobierno de Horacio Cartes ha habido un crecimiento enorme en infraestructura y que las becas son “el pan de cada día”. No obstante, señaló que aún hay maestros que trabajan ad honorem y escuelas con letrinas.

A partir de allí se inició un duro debate en el cual el actual y el exministro de Educación se echaron mutuamente la culpa por la mala calidad educativa. Mientras Duarte Frutos afirmaba que nunca hubo preocupación real en el mandato de Cartes en cuanto a educación y calificaba este gobierno como la “era de las escuelas derrumbadas”, Riera destacaba que en la época de Nicanor, la inversión era solo de un cuarto de la de hoy y que la mayoría de las escuelas caídas en estos meses fueron construidas durante ese gobierno.

“Estamos mal, pero las escuelas que se están cayendo no hice yo, las hizo él”, acusó Riera. Sin embargo, luego se retractó y dijo que durante su mandato han encontrado escuelas devastadas porque no fueron mantenidas durante todos estos años, pese a que ya “había presupuesto”.

A raíz de ello, ambos comenzaron a discutir con respecto a la corrupción y tragadas de dinero dentro del gobierno de Nicanor y el de Cartes. Riera le señaló que debe justificar sus ingresos y que con solo comparar su vivienda con la suya se notará la diferencia, a lo cual Duarte Frutos aseguró que ya fue sometido a dos investigaciones y todos sus ingresos son legales y están justificados con su trabajo en la ganadería.

Finalmente, lejos de debatir sobre propuestas para mejorar la educación, uno se enfocó en cuestionar el mandato de prebendarismo que impera desde que asumió Cartes y el otro pidió pruebas ante dichas acusaciones y también fustigó los hechos de corrupción que apañaron el mandato de Nicanor.

