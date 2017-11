Vecinos del Km 7 esperan empedrado hace 10 años

Vecinos del Km 7,5 Fracción Karina, reclaman la construcción de empedrado hace más de 10 años. La obras habrían sido aprobadas por la Junta Municipal el año pasado, pero hasta la fecha los trabajos no se han iniciado. Los moradores claman por lo pendiente ya que en días de lluvias la calle se inunda por lo que quedan aislados.

Los moradores del lugar incluso tuvieron que construir tres puentes pequeños en el lugar, que está rodeado de zanjas y desniveles, para poder ingresar con sus vehículos, sin embargo, esperan que la comuna les construya el empedrado.

“Hace 10 años que venimos solicitando nuestro empedrado. Cada año nuestra comisión acude a la municipalidad y renovamos todos los documentos que solicitan. Siempre nos dijeron que se hará pero hasta ahora no hay nada que mueva polvo”, manifestó Cristhian Núñez, vecino del lugar.

El joven mencionó que el año pasado recibieron una notificación de que ya estaba aprobada la obra de empedrado para la calle en cuestión pero al final los trabajos se postergaron y hasta ahora no iniciaron.

“Se aprobó nuestra obra en el rubro de construcciones, por G. 43.200.000 para el empedrado, en la zona del Km 7, calle RI Tres Corrales, Fracción Karina. Contempla 120 metros por 8, pero jamás se hizo nada en el lugar”, señaló.

Dijo que volvieron a acudir varias veces al local de la comuna y que las respuestas siempre son las mismas, “que en cualquier momento iniciarán los trabajos”.

Núñez dijo que es un tramo muy corto lo que falta empedrar ya que todas las calles adyacentes ya están pavimentadas. Sin embargo, la calle se torna un verdadero caos en los días de lluvia.

“Como estamos en una zona rodeada de zanjas y es un lugar bajo, siempre se inunda y los vecinos no pueden salir e ingresar a sus viviendas. Es un verdadero problema para nosotros vivir en estas condiciones”, añadió.

“Sólo pedimos encarecidamente que se cumpla el proyecto ya aprobado porque necesitamos mucho el empedrado. Somos varias las familias que luchamos por esta obra hace tiempo”, acotó.

