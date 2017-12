Comenzó el novenario a la Virgen de Caacupé, la mayor expresión de la religiosidad popular en el país y la más grande celebración de la fe católica. Como cada año, esta celebración reúne a miles de feligreses, que acuden al santuario mariano en agradecimiento de algún favor o en la esperanza de alguna bendición. Caacupé históricamente ha sido el paño de lágrimas de los paraguayos y en algún momento, la caja de resonancia de las preocupaciones ciudadanas.

Las homilías de los obispos del Paraguay eran esperadas con ansias por los devotos porque aquellos tenían el valor de expresar a las autoridades los padecimientos de la sociedad. En numerosas ocasiones las prédicas de los obispos fueron recibidas con estruendosos aplausos, porque allí estaban presentes las autoridades y los obispos aprovechaban la oportunidad de presentarles las inquietudes y las denuncias de los paraguayos. Quedó para la historia la ocasión en que el obispo, en aquel entonces Mons. Claudio Giménez, les hizo jurar a las autoridades que no debían robar más al Estado, levantando las manos en plena misa. Así lo hicieron, juraron ante el altar de la Virgen pero luego siguieron robando tranquilamente.

Cambió mucho la Iglesia y por supuesto sus representantes. Ya no tenemos aquellos obispos combativos y denunciantes brillantes por sus homilías y con coraje para llamar a las cosas por su nombre. Hoy la Iglesia sostiene que ya no es tiempo de confrontación y que es momento de buscar la paz social y el crecimiento.

Tal vez ello explique que la visita ad limina de los obispos del Paraguay, que coincidió con la visita del presidente Horacio Cartes, haya pasado casi inadvertido y la gente se quedó más con la imagen del presidente plantando un tajy en el Vaticano. Hubo críticas por ello, porque las cabezas de la iglesia paraguaya presentaron una realidad maquillada al santo padre. De esta forma una cuestión muy sensible a la sociedad paraguaya como es la fe católica y su admiración por el sumo pontífice, fue aprovechada para posicionar candidatura de nefastos personajes que pudren nuestras instituciones. Este tipo de actuaciones desafortunadamente van restando autoridad y presencia a la iglesia, lo cual puede ser preocupante, por el importante rol que cumple ella en la sociedad.

En momento de crispación ciudadana y ante el fragor de disputa de poderes que tratan de seguir sometiendo a la sociedad para mantener privilegios y negociados, es la voz de la Iglesia y particularmente la de sus obispos la que puede contribuir a traer un poco de luz, distanciado de los intereses sectarios. La sociedad sigue esperando que Caacupé sea ese púlpito que contribuya a esclarecer el camino y sembrar voces de esperanzas.

Comments