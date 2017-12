Buscan a quinceañera desaparecida

Una adolescente de 15 años está desaparecida desde el sábado último y sus familiares claman por cualquier información sobre su paradero. Se trata de Azul María Aguilera Meza. Según relató la madre, Zulma Meza, la menor salió de su casa camino a la de su tía el sábado último. Llegó, pero a las 11:00 volvió a salir diciendo que debía ir por su hermana para asistir a la clase de informática, desde esa hora nada se sabe de la menor.Meza explicó que la última vez que habló con su hija ésta le manifestó que se iría a su clase directo desde la casa de su tía, sin embargo, su mamá le indicó que no salga sola. “Le dije que me espere, era peligroso para que salga. Pero ella le dijo a su tía que iba a buscar a su hermanita para ir a la clase de informática y salió, desde entonces no sabemos de ella”. La familia es oriunda de Paraguarí, hace poco tiempo se mudó a Ciudad del Este y residen en el Km 4,5, Che la Reina. La madre sospecha que Azul estaría en Asunción. Dijo que ella mantenía una amistad virtual con un joven de la capital, que sería su novio, identificado como Óscar Barreto, de 22 años. Según averiguaciones que la familia hizo a través de las redes sociales, el joven vive en Luque. Azul María Aguilera Meza salió de su casa vestida con un short de jeans, una blusa a rayas y campera. Su última conexión en el whatsapp fue a las 12:00 del sábado. Cualquier información contactar con los familiares al 0993 507654.

Se hace pasar por periodista del diario Vanguardia

Ayer a la tarde una persona que se identificó como Fernando Delgado se comunicó con la madre de la víctima y se hizo pasar por periodista de Vanguardia solicitando más datos de la desaparecida. Lo hizo vía whatsapp desde el número 0973 508469. Ante cualquier eventualidad, este medio aclara que la citada persona no pertenece al plantel de periodistas ni de ningún otro sector.

