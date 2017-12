“Los números me dicen que perdemos”, asegura Sandra

La intendente Sandra McLeod (ANR) aseguró a sus dirigentes que los candidatos del sector zacaríista están perdiendo en la seccional N° 2, situada en el barrio Pablo Rojas, de Ciudad del Este. En un tono nervioso la jefa comunal dijo a sus seguidores: “nada me pidan más ahora; quiero trabajo, guerra, guerra”.

El jueves pasado, la intendente McLeod visitó el barrio Pablo Rojas para promocionar la precandidatura del diputado Elio Cabral a gobernador. “Necesito de todos mis soldados, antiguos y nuevos, y por sobre todas las cosas trabajemos”, expresó.

“A mí me dicen que perdemos en la seccional 2. Los números me dicen, los números me dicen”, reiteró McLeod al tiempo de ser interrumpida por sus dirigentes con un tajante “no”.

“Y que gana Juan Carlos Barreto. Quiero nomás saber qué les hizo o qué les regaló, además de traicionarnos”, agregó McLeod.

La conversación de la intendente con sus seguidores fue transmitida en vivo en el perfil de Facebook del locutor Flaviano Díaz.

“Yo quiero que me trabajen hasta el 17 de diciembre. Quiero resultados y después pídanme lo que quieran”, remarcó McLeod a los pobladores del barrio Pablo Rojas.

La intendente criticó al diputado Ramón Romero Roa (ANR), que busca el rekutu, porque “nunca apareció en los barrios y ahora quiere votos”.

“A delincuentes conocidos no voy a apoyar jamás como candidatos en esta ciudad. No voy a trabajar y nunca pedir votos por traidores, por haraganes”, cuestionó McLeod.

La intendente pidió en todo momento votos para Cabral, quien solo aparecía como una figura decorativa, ya que no habló ni presentó sus proyectos a los lugareños.

Cabral registra condena por causar un perjuicio de G. 288 millones al fisco cuando administraba la Aduana de Ciudad del Este. Además, se destacó en la Cámara de Diputados por su improductividad y por violar la Constitución Nacional al apoyar la enmienda pro reelección presidencial. Este año se descubrió que su casaquinta, ubicada en una privilegiada zona del Km 7, Monday, de Ciudad del Este, tenía conexión clandestina de energía eléctrica. Luego de publicaciones periodísticas desmontó la conexión.

Comments