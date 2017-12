Presentan proyecto de centro de capacitación para universitarios

Universitarios con término medio 5, de todas las universidades del Alto Paraná, están convocados para un proceso de selección a fin de participar de un curso de formación gratuita con posibilidad de reinserción laboral en alguna empresa que haga parte de la Zona Franca Global. Las capacitaciones se iniciarán en febrero del 2018, pero los interesados con altas calificaciones ya pueden acercarse con sus carpetas hasta el local.

El proyecto se realizará bajo la dirección del nuevo presidente ejecutivo, Ignacio Ibarra, quien presentó ayer el plan, durante una conferencia de prensa en la oficina central, ubicada en el Km 11,5 de Ciudad del Este.

“Todos los que están en el último curso de alguna carrera universitaria o han terminado la facultad con término medio 5 o 4,8 ya pueden preparar sus calificaciones (sic). Si quieren, pueden enviar con nombres o con claves y una dirección de correo electrónico. Vamos a seleccionar a los 40 que tengan las mejores calificaciones académicas para darles acceso a esta oportunidad”, manifestó Ibarra.

Comentó que la capacitación será totalmente gratuita, durará un año como un curso escolar y será de 60 horas teóricas y más horas prácticas en las empresas de la Zona Franca. “Aquellos que superen los mejores resultados del curso, podrán tener acceso a los gerentes generales de las empresas para una posible reinserción laboral”, indicó.

Mencionó que si superan la cantidad de postulantes, incluso pueden habilitar dos grupos de capacitaciones, dependiendo de la predisposición de los profesores, que son en su totalidad profesionales con mucha experiencia empresarial y en multinacionales.

“Esto que estamos ofreciendo lo hacemos por amor al arte, al trabajo y por compromiso social. Queremos dar una oportunidad laboral a nuestros jóvenes”, señaló.

TERCERA EDAD

El empresario español dijo que incluso aquellas personas mayores de 50 años que se encuentren culminando una carrera y que tengan calificaciones elevadas pueden presentarse para este emprendimiento, ya que no hay discriminación en edad.

“La edad no debe ser ningún obstáculo para nadie. Una persona que tenga 70 años y está en plena facultad y tenga buena calificación, puede acceder sin problemas”, destacó.

Recordó sus experiencias negativas al ver el sufrimiento de personas con plenas facultades mentales y físicas que fueron rechazadas por el mundo laboral por tener más de 50 años. “Esas personas se sienten rechazadas por la sociedad y sufren bastante. Tener más edad no es deshonra por eso en mi empresa hay compromiso de que 10% de los funcionarios sean personas de 50 a 65 años, hombres o mujeres”añadió.

