Av. Perú se convierte en principal espacio de caminata para familias

Las obras para la duplicación de la avenida Perú de Ciudad del Este están llegando a su etapa final y las más beneficiadas son las familias de la zona, que además de usar el tramo con sus vehículos, utilizan un sector para caminar en horas de la tarde. El tramo se convirtió en un verdadero espacio deportivo y de recreación ya que diariamente centenas de personas hacen sus trotes y andan en biciclieta en plena motosenda.

Parte de las obras incluye un espacio para motosenda, que ya está prácticamente terminada y es el lugar que más se utiliza para las caminatas diarias. Ya que están habilitados los otros dos carriles normales, el tramo destinado para motociclistas permanece por lo general vacío para ese fin y ahora es aprovechado por la ciudadanía para realizar sus actividades deportivas.

“Como se queda vacío ese tramo y no hay suficiente lugar en la vereda, nos parece cómodo realizar nuestras caminatas por aquí. A todos les parece muy bueno tener esta disponibilidad porque nos hacía falta. Mientras no se use, seguiremos realizando nuestras actividades por esta vía”, manifestó Cynthia Lovera, una de las vecinas de la zona.

Mencionó que incluso sería interesante que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ente encargado de los trabajos, designe el espacio de motosenda para peatones, ya que los otros dos tramos son amplios y pueden ser utilizados para rodados y motociclistas.

Los trabajos sobre la av. Perú son encabezados por el Consorcio Bella Vista, con una inversión inicial de G. 75.000 millones. Prevén inaugurar las obras este fin de año, aunque aún faltan los últimos detalles de terminación.

El ingeniero Pierpont Doldán, encargado de los trabajos, manifestó que están “sorprendidos con la astucia de la gente” que comenzó a realizar sus caminatas en el espacio de motosenda y que pese a que es una actividad linda la que hacen, el lugar no es para peatones.

De igual manera, no habló de ninguna sanción ni medidas que adoptar al respecto pero aclaró que ese espacio es para la circulación de motocicletas.

Comentó que incluso tienen información de que son unas 2.000 personas las que caminan todos los días por ahí. “Tenemos la vereda que es el espacio para caminar pero es chico. La motosenda es amplia y están utilizando ese tramo para sus caminatas diarias. Hay países donde se habilitan por horarios ciertos tramos para los peatones, pero aún no tenemos nada definido con relación al tema”, señaló.

OBRAS

El representante de la empresa adjudicada indicó que el proyecto consiste en la duplicación de la avenida Perú de 7.500 metros, además de las vías de acceso individuales que sirven de conectores con la supercarretera. Las mejoras incluyen una motosenda, una ciclovía y la construcción de un puente de 125 metros de longitud sobre el río Acaray. Aunque ahora se ampliaron los trabajos con otros puentes que deben realizarse.

También contemplan 13 rotondas instaladas cada 500 metros de la vía, iluminación y señalización completa en ambos lados, al igual que las veredas.

El Consorcio Bella Vista, encargada de la obra, está integrado por cuatro empresas: Compañía de Construcciones Civiles SA, Construpar SA, Vialsur SA y MM SA. Trabajan en el proyecto aproximadamente 450 personas, 150 de manera directa y 300 de forma indirecta.

La obra debe ser entregada oficialmente el 18 de enero del 2018, aunque parte del proyecto se estaría entregando este fin de año.

