Depresión de fin de año: recomiendan no estar solos

La temporada de fin de año es considerada una época de unión familiar y celebraciones. Sin embargo, para algunos es un periodo de tristeza, debido a que las metas propuestas a inicio del año no se cumplieron, a problemas financieros o porque se encuentran lejos de sus seres queridos, entre otros. La psicóloga Karima Saud, asegura que durante estas semanas las consultas aumentan considerablemente con casos de “depresión de diciembre”, lo que se conoce más como “depresión de fin de año”. Según la profesional, se trata de un problema común, pero al que debe prestársele suma importancia. Conozca más sobre este mal y qué debe hacer al respecto.

¿Qué características tiene la depresión?

-Es una enfermedad que se caracteriza por un sentimiento de profunda tristeza, decaimiento anímico, pérdida de interés por todo e imposibilidad de experimentar placer o capacidad de disfrutar de cualquier experiencia. Se prolonga por un extenso periodo de tiempo, afectando el orden de la vida cotidiana y las relaciones sociales.

La depresión no aparece en el mes de diciembre, sino que, a aquellas personas que la padecen, en estas fechas se intensifican los síntomas.

¿Quiénes son más vulnerables a padecer depresión de fin año?

-Las personas que sufren de depresión son altamente vulnerables a intensificarse sus síntomas en estas fechas por ser significativas, alegres, entusiastas y al mismo tiempo nostálgicas. Además, las personas que durante el año han pasado por momentos tristes o decepcionantes como la pérdida de un ser querido, la falta de trabajo, problemas económicos, separación, no haber podido cumplir con objetivos y metas propuestas, etc.

¿Cuáles son los primeros síntomas que deben llamar la atención?

-Los síntomas de una persona que está con un cuadro depresivo son el aislamiento, sentirse triste, no disfrutar de las cosas que normalmente le daban placer o tener menos interés en ellas. Aparecen sentimientos de culpa o desesperanza, baja autoestima, problemas para dormir, falta de apetito, poca energía o fatiga, y dificultad para concentrarse y tomar decisiones.

¿Qué hacer cuando percibimos que alguien está con depresión?

-Primero que nada, buscar el apoyo de amigos y las personas que rodean a la persona enferma, como familiares o gente de confianza. Los que padecen este mal deben conversar de lo que sienten, pedir ayuda y evitar el aislamiento. Se debe identificar qué es lo que le está molestando. Buscar la forma de lidiar emocionalmente con aquellas situaciones fuera de control. Si los síntomas persisten, buscar ayuda con un profesional psicólogo.

¿Qué se debe evitar cuando una persona está en ese estado?

-Evitar el aislamiento. Estar solo potencia la angustia y los estados depresivos, por eso es importante, poder planificar con quién pasar las fiestas de fin de año, ya que al no estar acompañado, se atenúa el malestar. Mejor aún, rodearse de personas positivas.

El pesimismo provoca la frustración de, una vez más, no haber logrado las metas. Se debe recordar lo bueno que se hizo durante el año más que en lo que no resultó como se esperaba. No distorsionar las cosas ni subestimar.

¿Qué hacer para que el otro se sienta mejor?

-Si se tuvo la pérdida de un ser querido, tratar de recordarlo con amor y traer a la memoria recuerdos lindos que se vivió con esa persona. Alejarlo de cualquier comentario negativo o de los típicos parientes pesimistas. No beber demasiado. Muchas veces el alcohol puede deprimir aún más. Los excesos nunca son buenos.

Comments