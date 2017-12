“Un año excelente”

Es ejemplo de humildad y dedicación. Víctor Samudio (30 años), el portero, fue influyente en la gran campaña que tuvo 3 de Febrero en el 2017, en el que obtuvo el título de Intermedia y ascenso a Primera División. El cuidavallas evaluó la temporada que termina y se muestra positivo para el 2018.

El arquero fue el único que disputó las 30 fechas del campeonato de este año. Su trabajo fue determinante para que el club logre los objetivos trazados. “Es una satisfacción personal, que sea el único en jugar todos los partidos. No todos tienen esa posibilidad, habrá sido por el trabajo que uno cumple en los entrenamientos”, manifestó.

Admitió que siempre pone el máximo empeño en cada práctica y en cada partido. “Es mi trabajo y tengo que hacer lo mejor de mí, con esfuerzo y mucha disciplina”.

Dijo que el 2017 fue excelente, porque el equipo alcanzó las consignas fijadas a principio de año. “Avy’a (me siento feliz), porque todos soñábamos volver a Primera y se logró. Más no puedo pedir”, añadió.

Aboga un 2018 exitoso, aunque adelantó que será difícil, porque se trata de un campeonato profesional, en el que hay clubes exigentes que tienen futbolistas de jerarquía. “En 3 de Febrero estamos trabajando y creemos que llegaremos bien para pelear cada partido y hacer que el 2018 sea nuevamente como el 2017”.

Sostuvo que sueña lograr una transferencia importante, porque desea mejor bienestar para sí y su familia. “Voy a trabajar como siempre, quizás a mediados de 2018 surja alguna oportunidad importante. Cuando uno trabaja bien, siempre aparecen mejores cosas y yo sueño con eso”, refirió.

