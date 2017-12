Buscan hogar para extraña ave

Un ave con características muy peculiares fue encontrada por una mujer, en el Km 8, barrio San Juan, de Ciudad del Este. Nimia Roa, manifestó que el sábado pasado encontró al animal en el patio de su casa, aparentemente con las alas lastimadas.

Procedió a colocarla en una pequeña jaula y cuidarla pero ahora pide ayuda para ver un hábitat más adecuado para el animal que parece ser exótico. Si bien no se pudo precisar, parece ser la especie conocida como “ave de la cometa”, de perfil negro.

“Es un pájaro del tamaño de un loro, con las garras grandes y fuertes. Es muy hermoso y diferente pero yo tengo otros animales que le pueden llegar a lastimar por eso no lo puedo tener mucho tiempo en mi casa”, indicó.

Dijo que el ave come carne cruda y pollo, ya que intentó alimentarlo con frutas y verduras pero sin éxito.

“Le cuido, le doy de comer y le hablo y ya nos encariñamos. Parece un ave domesticado pero necesito ver un hogar más apropiado para él”, señaló. Aquellos que puedan orientar y ayudar a la mujer pueden comunicarse al 0983-677-226.

