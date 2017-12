El entrenador de 3 de Febrero, Marcio Marolla, es una persona movida por la fe. Su cotidianeidad entrega siempre al Señor, que es el pilar en todas sus actividades. Esta temporada, el DT logró el ascenso del rojo a Primera División. Atribuyó al Supremo la iluminación que le dio para la toma de decisiones, sobre todo en los duros momentos del campeonato.

Sentado en cuclillas frente al banco de suplentes, previo a cada partido, eleva siempre una plegaria, con los ojos cerrados. Esa escena se hizo habitual y un rito para Marolla en la temporada que expira. El adiestrador brasileño analizó el 2017 al que calificó de excelente, pues su equipo logró el ansiado ascenso a la categoría profesional del fútbol paraguayo.

“Nada nos mueve sin Dios, la fe es la mejor de todas, porque es el Señor el que nos da las cosas buenas. Y no hay palabras para describir la fe, sino sentir y vivirla intensamente”, expresó el estratega.

Recordó que el 2017 terminó muy bien, pero que no fue fácil, porque hubo momentos sumamente complicados, en los que parecía que las cosas estaban en el camino incorrecto. “Es allí donde aparece la luz de Dios, que nos guía en el camino adecuado para tomar la decisión que correspondía, aunque parecía que no era lo correcto, pero era el adecuado. Soportamos momentos duros y al final logramos el objetivo”, aseguró.

Admite que es un hombre de mucha fe y que la fortaleza nace de la presencia de Dios en su vida personal y profesional, que el Hacedor es el único que no le abandona, aún en tiempos que muchos se alejan.

Para llegar al ascenso, muchos factores incidieron, desde la conformación del grupo de trabajo, la elección de jugadores, el apoyo dirigencial, que brindó garantías para seguir el trabajo, cuando hubo presión por los resultados negativos, sostuvo.

Dijo que fue elemental que el plantel a su cargo haya asimilado la filosofía de trabajo y el nivel de profesionalismo de los jugadores, que supieron entender y apoyar cuando no les tocaba jugar.

“Este año fue espectacular, de muchas realizaciones, plenamente satisfecho estoy. Solo me resta agradecer por tantos buenos momentos y por los objetivos cumplidos. Esperamos que el 2018 sea igual o mejor”, enfatizó.

