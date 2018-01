Liberales refugiados regresan al país y obtienen prisión domiciliaria

El juez penal de Garantías Gustavo Amarilla concedió la prisión domiciliaria a los liberales que habían obtenido el refugio en Uruguay y que ayer se pusieron a disposición de la Justicia. Los jóvenes están imputados por la quema del Congreso ocurrido el 31 de marzo.

Los jóvenes liberales Daniel Aquino, Luis Sánchez, Brian Martínez y Rubén Galeano, imputados por la quema del Congreso el pasado 31 de marzo, obtuvieron prisión domiciliaria mientras dure el proceso en su contra.

El juez Gustavo Amarilla explicó que haber dejado el refugio en el país vecino y ponerse a disposición del Juzgado genera un “nuevo panorama”. Recordó, además, que el Tribunal de Apelación había retirado la prisión preventiva por la prisión domiciliaria a Stiben Patrón, otro joven liberal detenido por caso quema del Congreso, “por lo cual se actuó en consecuencia, en igualdad de condiciones” para los otros cuatro jóvenes que ayer se pusieron a disposición de la justicia.

Afuera de las oficinas del magistrado, cantando “Patria Querida”, dirigentes del Partido Liberal Radical Auténtico y familiares de los cuatro jóvenes que habían obtenido el refugio celebraban la decisión del juez Amarilla.

Efraín Alegre, presidente del PLRA, sostuvo que se logró la victoria, pero que aún queda por hacer en busca de justicia. Otros dirigentes liberales sostuvieron que se demostrará que la Fiscalía actuó de manera irregular en la imputación de los jóvenes de su partido.

“NO PODÍAMOS SER INDIFERENTES”

Rubén Galeano, uno de los procesados, comentó a radio ABC Cardinal que fueron a manifestarse porque no podían ser indiferentes a una dictadura que se avecinaba. “Fue un golpe a la institucionalidad”, alegó luego de su regreso.

“No podemos entender cómo hicieron terrorismo de Estado y con esto de los audios creo que nuestra lucha se reivindica. Queremos una patria más justa para todos. Pero no podíamos ser indiferentes a una dictadura que se avecinaba al país y cuando salimos a la calle a manifestarnos fue por convicción”, manifestó.

Aseguró que este proceso es una persecución por parte del cartismo, que en aquel entonces buscaba la reelección del presidente de la República del Paraguay, Horacio Cartes. “Fue un golpe a la institucionalidad”, puntualizó.

REGRESO

INCIDENTADO

Relató, además, que la salida de Uruguay fue un poco incidentada debido a que la Interpol de Uruguay no levantó la orden de captura internacional que pesaba en contra de los mismos. Esta debía ser retirada en el país debido a que le habían concedido el refugio político. Entonces debieron mostrar todos los documentos, explicar lo ocurrido y esperar que representantes uruguayos llegaran a confirmar la información, lo cual demoró el viaje hasta nuestro país y causó mucha tensión en los procesados. Finalmente, salieron de Maldonado (Uruguay) alrededor de las 7:00 (de ayer) en un avión privado del exsenador Alfredo Jaeggli.

