Sigamos votando a los corruptos e incapaces

Una vez más, los indígenas son noticia en Ciudad del Este. Ayer unos niños nativos se batieron a golpes en plena calle a la vista de todos llamando la atención y generando una vez más preocupación por la violencia y la exposición de estos menores a todo tipo de agresión y delincuencia.

Es una historia repetida, probablemente en estos días, la acostumbrada hipocresía de los haraganes, ineficientes e inútiles funcionarios públicos protagonizarán un acto de arrear a los nativos alzarlos como animales a un camión para llevar a arrojarlos a algún lugar. En un derroche de “solidaridad” y “buena acción” seguro les darán algunos víveres, para que la ciudadanía se tranquilice por unos días. Luego volverán.

El ahora exgobernador y candidato a diputado Justo Zacarías, junto a su esposa Rocío Abed, por entonces secretaria de Acción Social, y también ahora flamante candidata a diputada suplente, había anunciado cuando asumió el cargo, un supuesto plan de instalar a los nativos en un predio con un programa de asistencia. Como se verá, terminó su gestión con más penas que glorias y el problema todavía sigue. Ellos están tranquilos, se aseguran una banca en el parlamento, impunidad por cinco años y la garantía de vivir de upa a costa del presupuesto público, con toda su familia y parentela.

Los habitantes seguirán soportando éstos y otros problemas y descargarán su enojo contra los indefensos y abandonados nativos, víctimas de autoridades incompetentes e insensibles, para no agregar corruptas.

No existe voluntad de darle una vida digna a nuestros hermanos indígenas. Millones de millones de dólares el Estado Paraguayo derrocha anualmente en lujos para los funcionarios incompetentes. Son pocas familias las que vienen a la ciudad a buscar subsistencia, porque ya no tienen bosques para cazar, porque ese mismo estado corrupto e insensible permitió la destrucción de sus medios de vida. Hace años venimos sosteniendo que los nativos ya son urbanizados y no pueden volver al monte (que de hecho ya no existe), por lo tanto, hay que darles solución en la ciudad, adquiriéndoles un terreno, en donde puedan asentarse y construirles viviendas. Allí se puede instalar escuelas, enseñarles artesanías y centros de rehabilitación. Un proyecto de ese tipo no demandaría tanto dinero como los que anualmente por ejemplo se derrocha en Itaipu, Yacyretá y otras instituciones donde el carnaval de la corrupción prospera.

Mientras sigamos votando a delincuentes, que solo privilegian a sus familiares y a su claque de seudo empresarios tan corruptos como ellos, seguiremos viendo a compatriotas debatiéndose en la miseria y aumentando los índices de violencia y delincuencia en la ciudad, porque los marginados no encuentran respuestas. Así de simple.

