¿Para qué están Alejo Vera y su equipo?

Una vez más, una fiscal de Asunción llegó a Ciudad del Este para investigar un posible caso de tráfico de influencias y otros delitos en los que estaría involucrado el diputado liberal Carlos Portillo. Hace más de un mes en todos los medios locales se difundieron los audios de conversaciones del referido parlamentario, que hablaban de presiones a una agente fiscal y en otro sobre una posible coima por una sentencia favorable.

Los fiscales de Ciudad del Este, a cargo del fiscal Adjunto Alejo Vera, no movieron un dedo para iniciar una investigación de oficio de las denuncias. De hecho, con la reputación que tienen los fiscales de Vera, incluido él mismo, ninguna investigación puede gozar de credibilidad, pero por lo menos deberían haber simulado un intento de investigación.

No es la primera vez que llegan agentes de Asunción a investigar denuncias en Ciudad del Este, dejando en evidencia la absoluta inutilidad de Vera y su equipo. Los agentes del Alto Paraná se ganaron también la fama de perseguir a inocentes, dejar impunes a corruptos, liberar a conocidos delincuentes y, sobre todo, un afán de recaudación que no conoce límites. La mayoría de los fiscales de Vera, incluido él mismo, desde que llegaron a Ciudad del Este ostentan un nivel de vida que difícilmente pueden justificar con su salario. Groseramente viven en mansiones que envidiarían los artistas de Hollywood, con un salario de 15 millones de guaraníes.

Con estos antecedentes, mal podrían los fiscales a cargo de Alejo Vera investigar la corrupción, puesto que deberían comenzar primero investigando a varios agentes por enriquecimiento ilícito, asociación criminal y otros tantos delitos en los que están involucrados. No hace mucho, una fiscal fue denunciada por extorsión, nunca se investigó ni siquiera para aclarar las denuncias. Se apeló a la falta de memoria ciudadana y a la complicidad corporativa de la cueva de hampones en el que se convirtió la fiscalía de Ciudad del Este. Solo hace unas semanas saltó una nueva grave denuncia contra el inefable Alfredo Ramos Manzur, de haber ignorado un grave caso de abuso, maltratado y explotación sexual de una mujer. Vera y su equipo ni siquiera abrieron un tímido sumario.

Lo único que pueden exhibir los fiscales de Ciudad del Este, además de sus milagrosos enriquecimientos, son un tendal de delitos perpetrados en contra de la ciudadanía desde sus funciones; la impunidad y la protección que brindan a los corruptos y delincuentes y la más absoluta indefensión en la que se encuentra la ciudadanía, teniéndolos como supuestos representantes.

La tarea de limpieza de la podredumbre que está saltando del equipo de Javier Díaz Verón, necesariamente debe llegar a Ciudad del Este y barrer con la claque de sinvergüenzas que denigran a la ciudad y se convierten en un verdadero peligro para la ciudadanía honesta.

