Primer caso confirmado de dengue pone en alerta a autoridades sanitarias

El nuevo caso confirmado de dengue que se detectó en una persona adulta del distrito de Minga Guazú y otros casos sospechosos que van apareciendo en la primera semana de este nuevo año, ya mantienen en alerta a autoridades sanitarias de la región. Esta es la temporada de mayor riesgo, por el intenso calor y las lluvias intermitentes que se registran. Además, es la época de vacaciones y hay un incesante movimiento de viajantes.

Esta semana se confirmó el primer paciente con dengue y ya despertó a los profesionales, ya que en todo el 2017 no se confirmó ni un sólo caso del mal. Aunque sí fueron notificados 550 pacientes con fiebre, de los cuales 200 fueron descartados y 350 quedaron como sospechosos.

“Comenzamos este nuevo año con un caso confirmado ya, cuando en todo el periodo pasado no tuvimos pacientes con esta enfermedad. Estamos en alerta y pedimos encarecidamente a toda la población que también ayude y comience a extremar las medidas de prevención”, explicó la doctora Lucía Giménez, jefa del departamento de epidemiología de la Décima Región Sanitaria.

Comentó que para la semana siguiente tienen fijados algunos trabajos de minga ambiental en la zona primaria del Puente de la Amistad, hacia Aduanas, y que irán trazando nuevos lugares para eliminar los posibles criaderos de mosquitos y ayudar a limpiar los sectores descuidados.

Sin embargo, pidió a que todos sean responsables y se encarguen de mantener limpias sus viviendas y lugares de trabajo, de manera a evitar la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad.

“Ya es hora de que la gente tome precauciones porque hace tiempo estamos en zozobra por este mal. Todos deben adoptar la costumbre de usar repelentes para evitar las picaduras, más aún las embarazadas y los niños”, indicó.

Recordó que la población altoparanaense no está expuesta solamente al dengue, sino también a las enfermedades de chikungunya y zika, que incluso pueden tener consecuencias aún más graves.

Mencionó que en Ciudad del Este, la zona con mayor índice de infestación, es el barrio Catedral, en donde existe 12,50 % de contaminación larvaria, ya que pululan las cubiertas viejas, que luego de las lluvias, acumulan agua y sirven de verdaderos criaderos de larvas.

