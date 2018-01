Vaesken ganará gobernación, según las cartas del tarot

El astrólogo, conocido como profesor Gérald, afirma que Roberto González Vaesken, candidato colorado tienen altas posibilidades de ganar la Gobernación del Alto Paraná. Además, explicó que la postulante liberal María Portillo, tendrá algunos inconvenientes. Gérald, comentó qué le depara a los altoparanaenses este 2018.

El profesor Gérald dijo que nunca se sabe con certeza qué pasará antes del día de las elecciones. Sin embargo, según las cartas, el astrólogo mencionó que ve mejores posibilidades para González Vaesken. En cuanto a Portillo se presentarán dos dificultades en cuanto a los comicios se refiere. Agregó que Portillo es “una mujer que le gusta gastar mucho el dinero”.

“Él (González Vaesken) tiene muy buenas cartas, entonces para mí él tiene más posibilidades que ella. No es cien por ciento (seguro), pero es lo que dicen las cartas a través de mí”, argumentó.

El astrólogo francés, residente en Paraguay desde hace 31 años, predijo para los pobladores algunas dificultades. “Para muchos las cosas no van a funcionar como les gustaría” . A nivel económico la situación estará bastante buena para la zona y sus habitantes.

En cuanto a la situación sentimental, a nivel general ve mucha inestabilidad en las relaciones entre los novios, es decir, habrá muchas rupturas. A nivel laboral, las cosas resultarán bastante bien, el dinero circulará de manera favorable, sobre todo para las empresas. “Habrá mucha circulación en el comercio”, resaltó.

“No todo es perfecto, no salió la carta del mundo que es la mejor carta. Pero, tampoco salió la peor, que es la 16, denominada la torre. No nos espera ni lo mejor, ni lo peor, sería (un año) regular. Vamos a seguir normal, no hay cambios espectaculares”, expuso.

Gérald aclaró que “las cartas no dan órdenes, dan solamente informaciones”.

