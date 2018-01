El dengue mata

Una nueva amenaza de epidemia de dengue se cierne sobre nuestra región. Las condiciones climáticas, nuevamente son propicias para la proliferación del mosquito transmisor. Las constantes lluvias registradas en las últimas semanas, sumadas a las jornadas de intensos calor constituyen los factores claves para las larvas del Aedes Aegypti.

Hay que recordar que nuestra zona es endémica para esta enfermedad y que por lo tanto se deben extremar acciones para evitar que nuevamente se instale la epidemia. En el año 2011 el dengue se había cobrado más de 60 muertes en Alto Paraná, razones suficientes para que se tomen las precauciones para evitar la proliferación del mal.

Hay que recordar que el factor clave en la lucha contra esta enfermedad es la conciencia ciudadana y en ese sentido, la limpieza y la disposición de los desperdicios es fundamental. En años anteriores, gracias precisamente a esta colaboración de la ciudadanía, con las mingas ambientales y la eliminación de criaderos se logró reducir al máximo los casos de la enfermedad. En el año 2017 no se reportó ningún caso confirmado y ahora, apenas iniciado el 2018 ya se confirmó el primer positivo.

Además de la conciencia y la participación de la ciudadanía, esta labor de combate necesariamente tiene que ser liderada, acompañada y apoyada por las autoridades. En la ciudad nuevamente están aumentando los vertederos clandestinos de basura. Hay montículos de basura al costado de calles y avenidas, en una demostración más de que el sistema de disposición de residuos domiciliario implementado por las municipalidades no funciona. Al mismo tiempo, es momento de que los agentes de la fiscalía del Alto Paraná dejen sus oficinas y acompañen las iniciativas, imputando a los propietarios de predios baldios abandonados, a los de las gomerías y empresas vendedoras de neumáticos que no tienen un sistema responsable para disponer de las cubiertas en desuso. En un breve recorrido por la ciudad se puede individualizar perfectamente a los irresponsables que ponen en peligro la vida de los compatriotas.

¡El dengue mata! Ya hemos lamentado la pérdida de muchas personas. Si actuamos a tiempo podemos evitar que más familias pierdan a sus seres queridos.

