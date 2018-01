Contra las listas sábanas

Se están oficializando las listas para las cámaras del Congreso, tras contabilizarse los resultados de las últimas elecciones internas de los partidos. No hay muchas sorpresas de acuerdo a los resultados, solo que algunos de los más impresentables ya no volverán al parlamento porque la ciudadanía les devolvió la factura de su improductividad, de su desinterés y de su corrupción.

Sin embargo, muchos de los más feroces delincuentes de la política continuarán y otros tantos que hicieron gala de pésima actuación como funcionarios públicos, ingresarán ahora, gracias a las denominadas listas sábanas.

El Alto Paraná ha padecido por años y de acuerdo a las perspectivas seguirá soportando otro cinco años más la baja y mala calidad de la representación parlamentaria. No hace mucho todos estos impresentables reaparecieron por todos los distritos y barrios fingiendo preocupación por los problemas ciudadanos. Ahora que terminaron las internas desparecieron, pero pronto lo harán de nuevo buscando congraciarse con la ciudadanía para las elecciones de abril. Luego, estamos seguros, volverán a desaparecer del mapa por los próximos cinco años, hasta que estemos nuevamente en puertas de alguna elección.

Todas estas negativas experiencias que venimos padeciendo los altoparanaenses, de tener representantes de tan vergonzosa calaña, tiene como única causa las denominadas listas sábanas. La mayoría de la gente honesta y trabajadora que puebla el departamento se merece una representación digna de la región. La única manera de terminar con esta nefasta experiencia como ciudadanos es el desbloqueo de las listas, de modo a que se puedan elegir representantes dignos.

¿Cómo se logrará este desbloqueo? Castigando en las urnas a los promotores y defensores de las listas sábanas, quienes siguen agazapados en esta práctica para usurpar una banca por cinco años para perpetrar sus negocios, comerciar sus votos y pudrir las instituciones, como lo han demostrado durante este periodo que va terminando algunos de nuestros representantes.

La consigna ciudadana en las próximas elecciones debe ser votar en contra de los candidatos de las listas sábanas y buscar el ingreso de nuevos referentes de la política en el Congreso. Solo así lograremos, el desbloqueo de las listas y sobre todo fortalecer la democracia, a través de una genuina representación ciudadana.

