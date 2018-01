Indulgentes con los ladrones

Funcionarios de la Ande detectaron nuevamente una gran cantidad de casas particulares y comerciales que cuentan con conexiones directas en la ciudad de Santa Rita. Las irregularidades saltaron durante un operativo desarrollado en aquella ciudad entre el jueves y ayer.

La información indica que los operarios de la Ande procedieron a la intervención y corte de conexiones directas en alrededor de 20 suministros de residencias y casas comerciales ubicadas en el casco urbano. Entre las irregularidades se mencionan desviación de la conexión antes del medidor, conexión directa, manipulación de medidores, entre otros. Entre los suministros intervenidos se encuentran viviendas residenciales, empresas de seguros, talleres, minimercados, fábrica de productos de limpieza, entre otros.

No hace mucho ya se había realizado un operativo similar en Ciudad del Este y otros distritos del Alto Paraná. En aquella ocasión también se detectó una gran cantidad de conexiones irregulares y no estamos hablando de asentamientos precarios, donde se sabe que proliferan también las conexiones directas. En aquella ocasión se había comprobado que importantes casas comerciales y hasta una seccional colorada tenían conexiones clandestinas. Lo extraño es que después de aquel promocionado operativo de la Ande los vecinos denunciaron que el diputado colorado Elio Cabral tenía una conexión clandestina en su quinta, pero por extraña coincidencia se les había “escapado” a los funcionarios de la Ande.

El problema de las conexiones ilegales o robo de energía continuará mientras la institución no accione judicialmente y mande tras las rejas a los ladrones. La Ande es implacable con sus usuarios regulares, pero es absolutamente indulgente y complaciente con los que le están robando.

Comments