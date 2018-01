Restos óseos son de Abrahán Fehr

Tras varias horas de pericias, se confirmó “en un 90%” que los restos óseos encontrados el jueves en Tacuatí son efectivamente del colono Abrahán Fehr, secuestrado por el EPP en agosto de 2015.

La identificación fue confirmada en una conferencia de prensa realizada luego de que terminara la pericia en la Morgue Judicial. Desde el punto de vista científico, se confirmó en un 90% que se trata de Abrahán Fehr, afirmó el médico forense Pablo Lemir. Las características del cadáver coinciden con la descripción que dio la familia, como peso aproximado, estatura y talla de ropa.

Sobre la causa de muerte, aclaró que -teniendo en cuenta el estado del cuerpo- sólo puede referirse a la forma en que no murió. “No fue a causa de un disparo, no fue a causa de una herida de arma blanca ni por torturas”, afirmó, al descartar prácticamente una muerte violenta.

La putrefacción de varios de los órganos internos hace imposible determinar la verdadera causa de fallecimiento, según refirió el especialista. El cuerpo permaneció enterrado por al menos dos años, acotó, y teniendo en cuenta las prendas, la muerte ocurrió en una temporada invernal, ya que tenía puesto un abrigo.

Además, se extrajeron muestras de ADN de los padres para aportar otra confirmación, aunque como máximo podría alcanzar el 95% de certeza. Las autoridades dan por confirmada la muerte de Abrahán Fehr durante su cautiverio.

Por su parte, el fiscal antisecuestro Joel Cazal refirió que hace tiempo se manejaba la información sobre el fallecimiento de Fehr; sin embargo, ello carecía de respaldo. Versiones contradictorias llegaban a manos de los investigadores; incluso se dijo que fue visto comiendo empanadas en un copetín.

Explicó que, con esto, el EPP lo que hace es “dar una salida” a la situación del secuestrado, como cerrar un capítulo. Dijo que, pese a la confirmación de la muerte, aún hay cuatro personas secuestradas, por lo que se debe actuar de forma prudente para no poner en riesgo sus vidas.

Los panfletos que daban las coordenadas del cuerpo de Fehr también hacían referencia a que los otros dos secuestrados por el EPP -Franz Hiebert y Bernhard Blatz- serían liberados en breve, aunque no establecían una fecha. “Sobre Edelio (Morínigo) no se menciona absolutamente nada”, agregó.

Se inició velatorio en colonia Manitoba

Familiares y pobladores de la colonia Manitoba, Tacuatí, acompañan de cerca a la esposa e hijos de Abrahán Fehr, muerto en manos de sus secuestradores. El velorio del colono se inició en la tarde de ayer en el departamento de San Pedro. Además de los colonos amigos de la familia, inclusive miembros de otras colonias estuvieron presentes en el velatorio.

Fieles a sus costumbres diferentes a las nuestras, los menonitas realizaron una ceremonia en la que se instalaron en el centro de un gran tinglado.

Las mujeres se ubicaban en un sector y los hombres en otro, y enfrente estaban los ministros de la colonia. Luego llegó un coro y con biblias en mano y realizaron un rezo.

Finalmente liberaron el lugar para que la gente pudiera visitarlos. Por turno, los seres cercanos llegaban a saludar a la familia y posteriormente se acercaban al féretro un momento, para luego retirarse del lugar.

También estuvieron brindando sus condolencias a la familia Fehr los padres del suboficial Edelio Morínigo, secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) de quien nada más se ha sabido desde la última prueba de vida brindada en el año 2014.

El velatorio se desarrolla en la casa de la familia Fehr, en la Colonia Manitoba del distrito de Tacuatí, departamento de San Pedro. Según los datos, el sepelio sería mañana domingo.

RECIBIMIENTO

El féretro de Abrahán fue recibido por una gran cantidad de pobladores en Santa Rosa del Aguaray. Con banderas blancas a la vera del camino, los habitantes le brindaron todo su apoyo a la dolida familia del fallecido, y les afirmaron que estaban con ellos en su dolor.

