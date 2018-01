Ahora nadie aparece

En una demostración de que el ciudadano del Alto Paraná se encuentra absolutamente desprotegido ante los poderosos, los transportistas decidieron esta semana de forma absolutamente unilateral elevar el precio del pasaje a 2.900 guaraníes. Según los usuarios, en la realidad el pasaje ya venía costando 3.000 guaraníes, dado que los choferes nunca entregan el vuelto.

El transporte público es uno de los servicios más sensibles para la población porque a él recurren los trabajadores, las chiperas, las mercaderas, los albañiles, los estudiantes, los funcionarios de menor rango, en otras palabras, la gente que diariamente con su trabajo mueve a nuestra sociedad. Es la gente, que precisamente porque no tienen quien los defienda, porque lamentablemente nuestra región está dominada por una claque de privilegiados, que se blindan y se protegen mutuamente, para acumular poder y riqueza, mientras el resto de la población debe padecer todos los males, para que ellos mantengan sus privilegios.

No hace mucho, los transportistas pegaron el grito al cielo porque algunos de ellos fueron excluidos de las licitaciones de itinerarios, porque ingresaría una nueva empresa ligada al poder político. En aquella ocasión, el discurso de la intendente Sandra McLeod, era el mejoramiento del servicio y promocionaba mediante videos y gigantografías unas hermosas unidades de colectivos. La realidad se tornó totalmente diferente, la empresa adjudicada trajo vehículos usados, repintados, tan chatarras como los que ya teníamos, y el servicio continuó siendo lamentable. Es más, las empresas de los amigos, nunca fueron molestadas y siguen circulando con sus latas de sardinas, con choferes maleducados y prepotentes que no conocen ni las más elementales normas de tránsito y por supuesto el respeto al ciudadano usuario del servicio.

El desamparo ciudadano es total. No tiene dónde recurrir ante semejante arbitrariedad. La única fuerza que puede tener la ciudadanía es tomar las calles y exigir respeto. Hace solamente unas semanas los conocidos sinvergüenzas de nuestra sociedad aparecían en todos los barrios, porque estaban interesados en conseguir votos. Terminadas las elecciones, como por arte de magia todos desaparecieron. Ahora, que la gente trabajadora necesita respuestas se llaman a silencio. Mientras tanto, los seudo empresarios, que son sus amigos siguen metiendo la mano en el bolsillo del sector más desprotegido y necesitado con total impunidad. Una vergüenza.

