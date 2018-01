Más casas pueden inundarse en los próximos días en San Rafael

La zona baja del barrio San Rafael de Ciudad del Este permanece inundada y hay riesgos de que más viviendas sean afectadas en los próximos días con el aumento del río Paraná. Según la Dirección de Meteorología, las lluvias persistirán durante la semana, lo que generaría el aumento mayor del citado caudal y las consecuencias podrían agravarse.

Según el boletín de alerta hidrológico de la Itaipu Binacional, el caudal del río prácticamente no desciende ya que más precipitaciones se registran en regiones aguas arriba. Las compuertas abiertas el fin de semana a consecuencia, causaron que dos viviendas, la calle peatonal y una cancha en el barrio San Rafael sean afectadas por las aguas.

El problema no es reciente, ya que hace más de 20 años que los vecinos del lugar sufren los efectos en temporadas de lluvias. “Hace unos 20 años que vivo en la zona y cada temporada de lluvia se registran inundaciones. Antes era peor, luego varias familias fueron reubicadas en zonas más altas, pero igual hay afectados”, indicó don Leongino Segovia, morador del barrio.

Si bien la vivienda del hombre no fue inundada hasta el momento, teme que las lluvias continúen y el nivel del Paraná crezca, ya que de ser así la Itaipu deberá abrir más a menudo sus compuertas. “Si esto empeora, más casas se pueden inundar y entre ellas puede afectarse mi humilde vivienda”, señaló.

El informe de la entidad afirma que el río Paraná, en la región de las Tres Fronteras sigue registrando aumentos en sus caudales, debido a las precipitaciones que caen en regiones aguas arriba de Itaipu y la cuenca del río Yguazú.

El caudal afluente al embalse de la binacional registró el día lunes un promedio de 17.272 m 3/2.

Durante las últimas horas de ayer, el nivel de río Paraná en la estación del Puente de la Amistad permanecieron oscilando alrededor de la cota 110,5 metros. Por tal motivo, dos casas continuaron bajo agua, además de la calle peatonal y la cancha de fútbol de la zona baja del barrio San Rafael.

Para hoy se espera que los niveles del río se encuentren en torno a la cota 111 metros.

La Dirección de Meteorología anuncia más precipitaciones para los próximos días, por lo que podrían registrarse más viviendas inundadas.

