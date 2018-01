Con cierre de ruta exigen una patrullera para la subcomisaría de Minga Guazú

Pobladores de Minga Guazú se manifestaron ayer para exigir que la Policía Nacional provea de una patrullera a la subcomisaría 52 de este distrito. La añeja patrullera, una camioneta Isuzu 2010 se descompuso hace dos meses. En reiteradas ocasiones los vecinos y el intendente corrieron con los gastos de la reparación del móvil.

La subcomisaría 52 de Minga Guazú tiene jurisdicción desde el Km 25 al Km 34 y para la cobertura solo cuentan con una patrullera vieja. El año pasado en reiteradas ocasiones se descompuso y fueron los vecinos organizados en comisión los que costearon las reparaciones. Igualmente, en más de una oportunidad, la municipalidad local, a cargo de Digno Caballero (ANR), corrió con los gastos del arreglo mecánico.

Nuevamente la patrullera está averiada hace dos meses. La jefa de esta dependencia, subcomisaria Deolinda Lezcano explicó que en caso de avería la unidad debe ser remitida a Asunción para su reparación correspondiente. Sin embargo, necesita del servicio de una grúa para enviarlo y no cuentan con los recursos para pagar por el servicio. Mientras tanto, cuando hay necesidad los agentes utilizan sus vehículos particulares. “Estamos utilizando nuestros vehículos particulares, nos manejamos como podemos. No es la única subcomisaría que está con este problema y estamos esperando al igual que los otros”, explicó Lezcano.

Ante la desidia de autoridades policiales, vecinos de la comisión vecinal se manifestaron ayer para exigir una pronta respuesta. Se congregaron en el Km 30, sobre al ruta VII y cerraron en forma intermitente esta arteria en horas de la mañana.

ASALTOS Y ABIGEO

Los asaltos y casos de abigeato son los hechos que más aquejan a los mingueros. Varias veces se movilizaron, no solo para exigir mejoras estructurales como patrullera, sino para la dotación de mayor cantidad de agentes.

