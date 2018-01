Oportunidad para cambiar la historia

Una información publicada esta semana señalaba que las entidades binacionales entregaron por un valor de G. 1.549 billones (US$ 276 millones) a las gobernaciones y municipios en el 2017. El dinero entregado a estas instituciones se da en el marco de royalties, compensaciones y a través del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), según datos del Ministerio de Hacienda. Las 17 gobernaciones recibieron un total de G. 285.158 millones. De esa cantidad, G. 188.855 millones corresponden a recursos provenientes de los royalties y G. 96.303 millones a Fonacide. Por el otro lado, las municipalidades obtuvieron transferencias por G. 1.193 billones. De ese total, G. 775.212 millones fueron en concepto de royalties y G. 418.016 millones por el Fonacide.

El Fonacide fue creado en el 2012 y se conforma de los pagos que hace Brasil por la cesión de energía (US$ 360 millones en promedio al año) que le hace Paraguay, debido a que nuestro país no utiliza la totalidad de la electricidad que le corresponde en Itaipu. Estos fondos significan todos los años, como se puede ver la transferencia de una enorme cantidad de dinero a las municipalidades.

Según la ley, tanto gobernaciones y municipalidades deben destinar la mayor parte de esos fondos a gastos de capital, proyectos de infraestructura en educación: construcción, equipamiento de centros educativos, remodelación, etc., pero la realidad de los locales escolares a cargo de esas instituciones no reflejan que hayan recibido esas inversiones.

Estos recursos lamentablemente sirvieron solamente para el surgimiento de nuevos millonarios en la sociedad paraguaya. Los políticos, sean estos concejales o intendentes, descubrieron una mina de oro con estos recursos y comenzaron a crear seudo empresas familiares y de amigos para adjudicarse con las construcción de las obras y la provisión de la merienda y almuerzo escolar.

Ayer se conocían también las lapidarias cifras de la calidad de la educación en nuestro país. Según esos datos, el 90% de los alumnos está por debajo del óptimo y cerca del 50% debajo del medio. Es lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, nuestro sistema educativo está lanzando al mercado analfabetos funcionales, que llegan a las universidades y luego salen con un cartón de título, pero no pueden desempeñarse laboralmente porque son mediocres.

Fue una irresponsabilidad tremenda, para no decir una complicidad deliberada para fomentar la corrupción, dejar la administración de recursos muy importantes para un aspecto tan sensible en nuestra sociedad como es la educación, en manos de los intendentes. Estas autoridades, en su mayoría ni siquiera pueden solucionar un problema de bache y la recolección de basura en sus municipios.

Por lo que vemos, se puede sostener que el país tiene recursos suficientes para tener uno de los mejores sistemas educativos de la región. Si tenemos precariedades en las escuelas, si los niños reciben merienda y almuerzo escolar de baja calidad, si los techos de las escuelas se caen, es simplemente porque estamos poniendo la plata de los contribuyentes en manos de delincuentes, que son capaces de robarse la merienda de los niños y también el futuro de generaciones de paraguayos. La ciudadanía tiene ahora, una vez más, en las elecciones de abril una nueva oportunidad para cambiar esta historia.

Comments