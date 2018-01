Usuarios cuestionan arbitrario aumento de pasaje a G. 2.900

Usuarios del transporte público urbano de Ciudad del Este cuestionaron el arbitrario aumento del pasaje a G. 2.900, dispuesto por los empresarios ante el silencio cómplice de la intendente Sandra McLeod (ANR). El servicio, además de costoso, es de pésima calidad coincidieron los pasajeros.

Desde el lunes pasado, los empresarios transportistas unilateralmente alzaron de G. 2.500 a G. 2.900 el precio del pasaje. No obstante, aparentemente fue con el aval de la intendente McLeod, quien a tres días del repentino aumento de la tarifa aún no se pronució al respecto.

Juan Cristaldo González, morador del Km 11 Acaray, de Ciudad del Este, dijo que la suba del pasaje afecta su bolsillo. “No avisaron la suba del precio. Si salís con el pasaje justo anterior (G. 2.500) qué vas a hacer; vas a pasar vergüenza porque te van a bajar del bus”, cuestionó el usuario.

A su vez, Carolina Melgarejo, residente en el barrio Ciudad Nueva, mencionó que el servicio es costoso al considerar el pésimo servicio. “Hay buses que por poco no se destartalan complementamente. A veces por el camino los colectivos se quedan sin ruedas”, remarcó.

Por su parte, Diana Díaz, moradora del Km 12 Monday, resaltó que los usuarios en hora pico viajan hacinados. “Los pasajeros viajan por las estriberas, pese a la suba del pasaje”, comentó.

Miguel López Silva, representante de la Asociación de Usuarios y Consumidores (Asucon), sostuvo que los pasajeros se encuentran desprotegidos ante los abusos de los transportistas, ya que la oficina de Defensa del Consumidor, dependiente de la municipalidad esteña, no cumple con su función.

En la víspera nuevamente intentamos obtener la versión de la municipalidad; sin embargo, el director de Transporte Público, Teodoro Román; y el jefe del Departamento de Prensa, Juan Sanabria, no atendieron nuestras llamadas.

