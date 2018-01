Confirman hallazgos de caracoles africanos en CDE

La unidad epidemiológica de la Décima Región Sanitaria confirmó el hallazgo de los primeros “caracoles africanos” este año, en la zona del Km 8 de Ciudad del Este. Alertan a la ciudadanía a tomar las medidas correspondientes para eliminar los moluscos, que son portadores de varias bacterias que pueden producir meningoencefalitis.

Según los informes preliminares, los caracoles africanos podrían haber ingresado por medio de abonos que se compran del Brasil, porque anteriormente no existían en la zona y ahora se están encontrando en varios lugares. Estos moluscos se caracterizan por reproducirse rápidamente y por ser muy perjudiciales, ya que comen todo tipo de plantas y tienen bacterias dañinas.

Además del impacto que puede ocasionar sobre la agricultura, también puede actuar como vector de parásitos de importancia médica y veterinaria. Se encuentran en una amplia diversidad de ambientes, como áreas boscosas naturales e implantadas, áreas agrícolas y áreas urbanas. Se los puede observar en paredes, árboles, arbustos, suelo y en viviendas.

“Ayer fuimos hasta la casa de una familia en la zona del Km 8 y encontramos los caracoles, que tienen todas las características de los tipos africanos. También ya tenemos informes de que los mismos fueron encontrados en Presidente Franco, hacia la zona del Monday”, manifestó la doctora Lucía Giménez, jefa de epidemiología de la región.

Mencionó que diariamente están recibiendo llamadas de médicos de distintas Unidades de Salud Familiar que comunican el hallazgo de la misma especie de caracol en otros lugares. “Lo que hacemos es orientar a todos en cómo eliminar los caracoles. Sólo la sal puede matarlos y luego se los entierra con cal para evitar el fuerte olor que despiden”, señaló la profesional.

RECOMENDACIONES

Giménez recordó las medidas que deben ser tomadas en caso de que se encuentren los caracoles en sus patios o viviendas.

Las sugerencias son: que las personas no rompan; no quemen; no coloquen en bolsas; no toquen, en caso de hacerlo deben portar guante protector; evitar el contacto con la baba, especialmente con ojos, nariz, boca y heridas; no utilizar el caracol como mascota o carnada; se debe cavar un pozo, colocar cal y ponerlos ahí, luego cubrirlos con sal.

El Ministerio de Salud sugiere que si se encuentra estos caracoles, es importante sujetarlos con guantes de látex, los cuales deben ser desechados una vez que se utilicen y depositarlos en una bolsa distinta a la de la basura tradicional.

Si se llegan a romper (los guantes o protector), se debe lavar las manos con abundante agua y jabón y reforzar la limpieza con alcohol o gel antibacterial.

Las bolsas para la recolección deben ser de buen calibre y hacerles nudo para evitar que el molusco se salga. En el caso de usar las del supermercado, que sean triples.

Después de la recolección, se dispone cal viva con sal para inactivar los especímenes y ayudar al manejo de olores de los moluscos.

La mezcla también se esparce en el terreno para evitar el desarrollo de posibles huevos, que en ocasiones no se ven fácilmente.

