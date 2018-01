Nuevamente como consecuencia de las últimas lluvias y debido a que Itaipu abrió sus compuertas subió el nivel del río Paraná. Como resultado de esta combinación varias casas del barrio San Rafael de Ciudad del Este quedaron inundadas. Es un fenómeno que se repite casi todos los años y que si no se toman las medidas necesarias volverá a repetirse hasta que tengamos autoridades que realmente se interesen por el bienestar de los compatriotas e implementen las medidas correctivas.

Es inexplicable, por ejemplo, que Itaipu haya construido casas para las familias afectadas por las inundaciones en Asunción y hasta ahora como entidad no haya planteado una solución a las familias asentadas en el barrio San Rafael. La binacional tiene como su principal fuente de recurso el agua y debe ser la primera preocupada en el bienestar de las familias asentadas en su zona de influencia.

Si con las maravillas de la ingeniería se pudo construir una de las represas más grandes en medio del caudaloso Paraná, por qué no podría plantearse soluciones definitivas para estas familias, de modo a que puedan tener una vida digna y sobre todo, tranquila.

El Estado Paraguayo se pasa derrochando dinero público en viajes y lujos para unos cuantos funcionarios haraganes, sus familiares, amigos y amantes, puede disponer de recursos para atender a estos compatriotas.

Ahora son unas pocas familias, las que ya debieron abandonar sus casas pero con el correr de los días y con los anuncios de más lluvias, la cantidad de afectados seguirá creciendo. Eso significará el sufrimiento de altoparanaenses, que deben buscar dónde guarecerse mientras vuelvan a bajar las aguas, con las consabidas incomodidades, además de las pérdidas económicas por la destrucción de sus enseres y de sus viviendas. A esto se tiene que sumar la posibilidad de contraer enfermedades y muchos otros contratiempos.

No pueden la sociedad y las autoridades ser tan insensibles a la situación de estos compatriotas. Es de necios repetir los mismos errores y esperar resultados diferentes, si no se toman las medidas correctivas, volveremos a lamentar este problema sucesivamente, año tras año.

