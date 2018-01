Alto índice de tuberculosis pese a tratamientos gratuitos

Según informes oficiales de la Décima Región Sanitaria hay un elevado índice de enfermos de tuberculosis, pese a la campaña de concienciación que hay, y a todo el tratamiento gratuito que se ofrece en el Hospital Regional de Ciudad del Este. Se pide a la población que acuda al centro asistencial ante cualquier síntoma de la enfermedad y por sobre todo, que se trate como corresponde para evitar complicaciones y en el peor de los casos, la muerte.

Las autoridades sanitarias muestran preocupación ante la situación, ya que al parecer la falta de conciencia de la ciudadanía sigue siendo el principal factor que ocasiona la muerte en estos casos.

“En estos tiempos ya no deberíamos tener muertes por tuberculosis si hace años que se ofrecen los tratamientos gratuitamente. Esa enfermedad tiene cura. Pedimos ya de antemano que este año los enfermos se acerquen para recibir sus medicaciones correspondientes”, manifestó la doctora Lucía Giménez, de epidemiología regional.

La profesional recordó que en el año 2017 se registró un total de 378 casos positivos de tuberculosis, todos tratados. Durante ese periodo unas 2.850 personas fueron examinadas con síntomáticos respiratorios, que son los enfermos que tienen tos productiva (con catarro) por más de 15 días.

Actualmente el Hospital Regional tiene el registro de 200 pacientes en tratamiento por tuberculosis, sin embargo, muchos han abandonado la medicación.

“En muchos casos, las personas enfermas tardan en llegar al servicio y otras veces se escapan de varios profesionales. También hay situaciones en donde no se diagnostica el mal y se trata la enfermedad como una neumonía comunitaria que nunca se cura”, admitió Giménez.

“Lo que nos preocupan son los abandonos de tratamientos. Esto sí es muy perjudicial porque dejan sus medicaciones y esparcen tuberculosis a medio mundo. La tuberculosis es muy contagiosa”, destacó.

La médica lamentó la inconsciencia de las personas que padecen el mal, ya que tienen todo a su alcance para curarse de la enfermedad. “El tratamiento para la tuberculosis es muy costoso y solamente se encuentra en los servicios públicos. Las medicaciones no van a encontrar en las farmacias, porque son fármacos controlados por el Ministerio de Salud”, aseguró.

TRATAMIENTO

Los medicamentos que provee el Ministerio de Salud Pública para tratar la tuberculosis son: Rifampicina, Isoniazida, Piracinamida, Etambutol. Los pacientes también reciben una leche especial para su alimentación, pero actualmente está en falta.

