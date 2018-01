“Los que grabaron a Fernández Lippmann primero lo extorsionaron”

Álvaro Arias, abogado de Raúl Fernández Lippmann, afirmó que su cliente sufrió extorsión por parte de las personas que filtraron los audios que lo evidencian en un esquema de corrupción judicial. Además, que hubo espionaje.

El abogado Arias al ser consultado sobre el caso de su cliente Raúl Fernández Lippmann, afirmó que conoce a quienes grabaron los audios que se difundieron a través de esta emisora entre noviembre y enero. Remarcó que hubo extorsión por parte de este grupo, contra el que plantearán una denuncia.

“Yo le digo y me ratifico: no, no fueron ni Enrique Bacchetta ni Calé Galaverna. Fueron otros funcionarios a quienes no conozco dentro del ámbito público, es decir, no son funcionarios públicos”, explicó.

“Sí (hubo extorsión). No sacaron dinero, hubo cierto acercamiento. Hubo contacto cara a cara. No es que no saben quiénes le estaban diciendo eso. Nosotros tenemos seis meses para poder presentar una denuncia al respecto, vamos a usar todo el tiempo posible”, manifestó Arias, al tiempo de decir que las grabaciones se hicieron desde julio de 2017.

Sobre el espionaje que supuestamente sufrió su cliente, dijo: “Es cierto. Le introdujeron un micrófono en el celular. Le bajaron una aplicación que, cuando él usaba el teléfono, esa conversación se grababa. Además, tenía un micrófono que grababa las conversaciones cuando él no usaba el teléfono”.

En otro momento, habló sobre un posible “arreglo” con la justicia bajo la figura de la “delación premiada”. “Estamos analizando ese escenario”, remarcó. La delación premiada se utiliza cuando los que cometieron actos criminales reciben condenas reducidas a cambio de información que permita ahondar en una conversación. “Indudablemente, es un escenario que estamos pensando”, insistió el abogado de Fernández Lippmann.

Añadió que hubo muchos otros audios de Fernández Lippmann que no fueron difundidos. “Hay muchísimas conversaciones que no se difundieron”, indicó. Raúl Fernández Lippmann está preso en Tacumbú y el jueves se abstuvo de declarar en Fiscalía. El hombre es exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y de Óscar González Daher.

