Protestan contra suba ilegal de pasaje en CDE

Un grupo de ciudadanos autoconvocado en las redes sociales cerró ayer de forma intermitente la ruta VII en prostesta a la suba ilegal de pasaje en Ciudad del Este. El punto de concentración fue en la rotonda Oasis.

Los empresarios del transporte urbano unilateralmente alzaron el pasaje a G. 2.900 con la complacencia de la intendente Sandra McLeod (ANR).

Valentina Giménez, una de las manifestantes, dijo que en Ciudad del Este la tarifa en la práctica es de G. 3.000, ya que los choferes no tienen monedas de G. 100 para el vuelto. La joven sostuvo que en la zona se cobra el pasaje más caro en el transporte urbano en el país.

Los manifestantes con carteles en mano repudiaron el aumento del pasaje y señalaron que no hay mérito para la suba al considerar que los itinerarios en Ciudad del Este son más cortos en comparación con Asunción.

Los activistas adelantaron que organizarán otras protestas para pedir la disminución de la tarifa.

El concejal municipal Teodoro Mercado (PLRA) anunció que la primera sesión de este año, prevista para este martes, será tratada la suba del pasaje impuesto por los empresarios. Mercado consideró que el aumento es ilegal por no ser autorizado por las autoridades municipales.

Comments