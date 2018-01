Un total de 24 familias evacuaron sus casas tras inundación en San Rafael

Ayer, 24 familias damnificadas por la inundación en la zona baja del barrio San Rafael, fueron trasladadas a casas de vecinos y hasta a la escuela del lugar, para refugiarse. El nivel del agua sigue en aumento constante y con los días podría aumentar la cantidad de casas afectadas por la crecida. Las familias se mantienen en alerta hasta que el clima mejore y bajen los niveles.

La intensa lluvia que se registró en la tarde y noche del jueves último, elevó aún más el nivel del río Paraná y a consecuencia más de 20 casas ya quedaron afectadas por la crecida del agua en la zona más baja del barrio San Rafael, que está inundada hace casi una semana.

Ayer se realizaron las primeras evacuaciones con el acompañamiento de la municipalidad, voluntarios de la Cruz Roja y la Itaipu Binacional. Actualmente son 24 las familias afectadas, según el levantamiento de datos que se hizo. Muchos ya se trasladaron a casa de familiares o vecinos y son cuatro las familias trasladadas en la escuela del lugar.

“Hicimos el relevamiento de datos, el censo correspondiente y el traslado de las familias hasta el albergue habilitado en la escuela San Rafael”, explicó Jhoel Chavez, vicepresidente de la Cruz Roja regional.

El voluntario mencionó que estarán trabajando todo el fin de semana, ya que el agua seguirá subiendo y más casas estarían siendo afectadas. “Se prevé asistir a unas 30 familias en total, ya que el agua sube y más viviendas estarán siendo alcanzadas”, indicó.

Comentó que las instituciones ayudaron con los vehículos para el traslado y con la donación de carpas, que era lo que más se estaba necesitando para iniciar las evacuaciones correspondientes.

Desde el jueves, los niveles del río Paraná, en la estación Puente de la Amistad aumentaron gradualmente hasta la cota 111,5 metros. Ayer la cota llegó a 112,5 metros e incluso puede seguir subientdo hasta 113, según los últimos informes. El nivel normal del cauce en esta estación oscila entre 102 y 104.

CONTAMINACIÓN

Un equipo de este diario pudo corroborar, durante un recorrido, que con el desborde del arroyo Acaraymi, una gran cantidad de basura, además de aceite (de color negro, aparentemente de motor) cubre el agua que llega a las casas.

El ambiente genera peligro para los niños del lugar, ante la gran contaminación que hay. Bolsas repletas de todo tipo de desechos y botellas de plástico flotan por doquier.

Algunos jóvenes y niños no muy pequeños cuentan que viven en la zona desde que nacieron y que ya no les sorprende lo que ocurre, sino que están acostumbrados a las frecuentes inundaciones.

La situación puede provocar vómitos y diarreas en los chicos e incluso a los adultos si no cuidan su alimentación y el agua que consumen. Ante cualquier complicación de la salud, autoridades sanitarias instan a que acudan al centro asistencial más cercano para ser atendidos.

