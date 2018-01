Alto Paraná no está preparado para una epidemia de dengue

El décimo departamento del país no está preparado para dar contingencia a una nueva epidemia de dengue, ya que los hospitales públicos no tendrían la cantidad suficiente de camas ni espacios para internar a muchos enfermos. Gran porcentaje de la población es de escasos recursos económicos por lo que el sistema de salud pública no lograría abastecer la demanda. Preocupa esta situación y se pide a la ciudadanía colaborar en la eliminación de criaderos de mosquitos para evitar que se propague el mal.

Alto Paraná es una de las zonas más vulnerables para que se desate una epidemia de dengue, debido a la frontera con el Brasil, en donde el mal nunca dejó de circular. Además, el elevado índice de infestación larvaria, principalmente en los barrios de Ciudad del Este, también representa un gran peligro.

“El riesgo en esta zona para una epidemia de dengue es muy grande. La inestabilidad del clima, la alta infestación larvaria, las casas muy sucias y con varios criaderos y los casos sospechosos que van aumentando, en relación al año pasado, son factores que nos mantienen en alerta”, explicó la doctora Lucía Giménez, jefa del departamento de epidemiología de la Décima Región Sanitaria.

La profesional mencionó que para que haya una epidemia en la región, se deben sobrepasar los números de casos, en relación a las epidemias anteriores, principalmente la del 2011. “Los otros años tuvimos sólo alertas, porque entraron otros arbovirosis como zika y chinkungunya”, señaló.

Destacó que el departamento, en caso de una epidemia no dará abasto a la atención en los servicios hospitalarios, tanto en los públicos como en los privados. “La mayoría de los usuarios son de escasos recursos económicos. Si existen aumentos de casos también aumentaría la utilización de insumos, medicamentos, recursos humanos y eso se presupuesta para el año, de acuerdo al periodo anterior”, indicó.

Sostuvo que Alto Paraná siempre es más susceptible para todas las enfermedades por el paso fronterizo con Brasil y Argentina, además, en la región ingresan personas de otros países como Europa, África, Asia, entre otros.

Giménez reiteró su pedido a la población, el de ayudar a que la enfermedad no se propague, con medidas de prevención que cada uno puede realizar desde sus casas.

