Pobre educación

Un total de 5.720 jóvenes se presentaron a los exámenes de las becas de grado universitario de la Itaipu la semana pasada. La binacional habilitó para la convocatoria 2018 cupos para 2.000 beneficiarios, sin embargo, solo el 26,48%, es decir, 1.523 estudiantes, alcanzó el puntaje mínimo requerido para acceder a las becas. Las pruebas fueron tomadas en las materias de castellano y matemática. Los resultados fueron catastróficos.

Una importante parte de la población no puede costear una universidad, ya sea esta pública o privada. Por este motivo muchos estudiantes optan por solicitar una beca universitaria con la ilusión de forjar un futuro mejor. Entre los requisitos fundamentales para la postulación se encuentra la excelencia académica, lo que significa que los participantes son alumnos con buenos promedios. Pero, entonces, ¿cómo se entiende que ni siquiera el 30% haya aprobado el examen? El pobre sistema educativo.

La semana pasada el Ministerio de Educación dio a conocer los resultados de un estudio sobre el nivel educativo que concluyó que el 90% de los alumnos no entiende lo que lee. A esto se suma la precaria formación de los docentes.

Estos factores podrían explicar un poco lo que sucedió con los postulantes a becarios de la Itaipu.

Los resultados que estamos obteniendo como sociedad son la demostración palpable del rotundo fracaso de la mentada reforma educativa. Nuestras instituciones están lanzando anualmente al mercado analfabetos funcionales con títulos, pero que en la práctica no pueden desempeñarse con eficiencia laboralmente.

El fondo de excelencia académica, el famoso Fonacide, se previó precisamente para utilizar el dinero que nuestro país recibe como compensación por la cesión de energía al Brasil, para mejorar la educación de nuestros niños. Sin embargo, ese recurso se está convirtiendo en una verdadera mina de oro de los intendentes y gobernadores, y todas sus parentelas para hacer millonarios con obras precarias, seudo empresas para provisión de merienda escolar y otras artimañas para dilapidar esos recursos y robarse el futuro de nuestros niños. Estamos hipotecando nuestro futuro como sociedad y no somos conscientes del grave daño que nos estamos haciendo.

