Aniversario de la ciudad

Ayer se inició el novenario en honor al patrono San Blas. Las celebraciones este año tienen la particularidad de encontrar a una sociedad golpeada por diferentes factores como económicos, políticos y sociales. En lo que respecta a lo económico, desde hace tiempo venimos afrontando y arrastrando una crisis, bastante dolorosa y los que más acusan el impacto son los sectores menos favorecidos, porque nunca se tomaron las medidas para afrontar lo que se veía venir.

A nivel político en las últimas internas, los afiliados a los partidos tradicionales dieron una gran lección de civismo demostrando que la sociedad está muy por encima de su clase dirigente. La gente se fue a votar disciplinadamente sin ningún incidente y dispersó a gusto y paladar sus votos, castigando a ciertos sectores a la par en que otorgó su confianza a otros. Sin embargo, la clase dirigente todavía no aprendió de esas lecciones ciudadanía y sigue tratando de generar confrontaciones en la sociedad. Esa crisis es culpa de los líderes que no saben superar sus diferencias ni llegar a consensos para una ciudad que necesita urgentemente del apoyo de todos los sectores. Es imprescindible diseñar un plan a corto, mediano y largo plazo, que apunte al bienestar de los habitantes en un nuevo contexto.

En cuanto a lo social hay como una gran fragmentación, pues esta ciudad tiene sectores muy privilegiados con un nivel de vida muy elevado y sectores marginados que viven en situación de miseria. Un ejemplo claro es lo que padecen todos los años las familias del barrio San Rafael al dejar sus casas por las inundaciones. Esta situación se presenta periódicamente, pero hasta ahora las autoridades no han encontrado, o mejor dicho, no han buscado- una solución definitiva al problema.

Son familias que cada año tienen que emigrar con la pérdida de sus bienes, la exposición a enfermedades y todos los contratiempos que esto ocasiona.

Esta ciudad nació con mucha potencia, por todo lo que implica las inversiones desde su origen. Esa potencia hasta ahora no se ha podido capitalizar como un proyecto social de desarrollo integrado a causa de toda esa fragmentación.

La fiesta patronal y los 61 años de Ciudad del Este deberían constituirse en un momento oportuno para detenernos como sociedad y pensar en todos estos factores que están dificultando que se capitalice la riqueza económica, cultural y social del municipio, para que éste se desarrolle y destierre los viejos e inmerecidos estigmas que viene arrastrando.

