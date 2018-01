Denuncian que Alejo Vera “recauda para la corona”

La abogada Kattya González, afirmó que Alejo Vera, fiscal adjunto de Ciudad del Este y ahora encargado de despacho del Ministerio Público en ausencia de Javier Díaz Verón, lleva años “recaudando para la corona”. Vera tiene serios cuestionamientos en cuanto a su desempeño en el Este.

La representante de la Coordinadora de Abogados y también candidata a diputada de Central por el Partido Encuentro Nacional, dijo a radio ABC Cardinal que la causa contra el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, no puede llevarse de manera tan hermética, ya que hasta el momento se desconoce si se llegó a realizar alguna diligencia. “Es sumamente grave, se maneja de forma secreta y, al ser una investigación de interés público, debe haber una comunicación directa con la prensa”.

Con respecto al fiscal que lleva la causa, Alejo Vera, afirmó que “hace 5 años está recaudando para la corona” en la circunscripción de Ciudad del Este. “Si Alejo Vera quiere hacer algo diferente, tiene que convocar una reunión y convocar a la sociedad civil, debe haber una apertura de datos públicos, transparencia de gestión. No se puede manejar estos asuntos con secretismo”, sentenció.

En el Este, Vera tiene sendos cuestionamientos en cuanto al desempeño en sus funciones. Llegó a la capital del Alto Paraná en el 2012 y al asumir el cargo prometió barrer con la corrupción en la fiscalía, sin embargo, durante su gestión los agentes fueron denunciados por extorsión, recaudación ilegal, enriquecimiento ilícito, entre otros.

González sostiene que la denuncia contra Díaz Verón “es perentoria”, ya que existen serias sospechas de enriquecimiento ilícito y además, se le deben aplicar medidas como una orden de no acercarse al Ministerio Público. “Con este permiso que él se dio, no se garantiza nada”, concluyó.

AMPLIACIÓN DE DENUNCIA

La Coordinadora de Abogados del Paraguay presentó una ampliación de denuncia penal contra el fiscal general “con permiso”. Esto es a raíz de una publicación de ABC Color titulada: ¿De dónde sacó 3.000 millones?, que cuestiona el origen de los bienes de Javier Díaz Verón.

En la ocasión se pidió un urgimiento al fiscal Alejo Vera, para que se otorgue a la Coordinadora intervención en la causa penal seguida a la máxima autoridad del Ministerio Público por enriquecimiento ilícito en calidad de voluntarios.

SALVADO

Díaz Verón, hoy con un curioso permiso, además de enfrentar una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito, días atrás fue salvado por cartistas de un juicio político en la Cámara de Diputados.

Se cuestiona que la pesquisa que pesa en su contra esté a cargo de su propio primo, el fiscal anticorrupción Federico Espinoza, lo que desató la desconfianza generalizada sobre lo que podría resultar de la investigación.

