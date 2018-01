Ciudad del Este está en alerta por varias plagas

Ciudad del Este comenzó este año con tres alertas emitidas, una por posible epidemia de dengue, la segunda por brotes de chikungunya y otra por fiebre amarilla. Ésta última enfermedad está matando a muchos ciudadanos en el Brasil, y hay temor de que el mal ingrese al departamento, por ser parte de las Tres Fronteras. A todo esto se le suma la masiva proliferación de caracoles africanos, que también son portadores de bacterias que pueden producir enfermedades graves.

“La situación climática es la base de todos los males. Los cambios y la inestabilidad del clima es lo que trae estas apariciones. Lo que más tenemos actualmente son los caracoles africanos, por la humedad. Hay alerta por dengue, pero por suerte aún no tenemos muchos casos en el departamento”, explicó el doctor Gregorio Giubi, director de la Décima Región Sanitaria.

En cuanto a la alerta por fiebre amarilla, dijo que debemos estar atentos y por sobre todo acudir a los centros asistenciales para la aplicación de la dosis contra la enfermedad. “Hay demasiados casos en Brasil y varias muertes ya a consecuencia. Tenemos esa alerta porque hay mucha gente que viene y va al vecino país y eso genera un verdadero peligro para nuestra región”, indicó.

Recordó que las vacunas contra la fiebre amarilla están disponibles en todos los centros asistenciales del Ministerio de Salud y que son gratuitas, y pidió a todos los que no se aplicaron aún, acudan a ser inmunizados para evitar contraer la enfermedad.

El médico recordó que tanto el dengue como la chikungunya son enfermedades que se están registrando por la inconsciencia de la gente que no limpia en forma sus casas y patios. “Hay una cuestión cultural de nuestra gente que no quiere limpiar sus viviendas. Por eso es que tenemos elevados índices de infestación larvaria, porque hay demasiados criaderos de mosquitos”, destacó.

Instó a que todos se sumen a la lucha contra el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores, limpiando sus moradas y eliminando todo tipo de criaderos de mosquitos, de lo contrario la situación podría ir empeorando en esta zona del país.

Comments