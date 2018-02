Exigen tarjeta de vacunación para salir y entrar al país por temor a fiebre amarilla

Los brasileños que quieran ingresar a Paraguay y los compatriotas que desean viajar hacia el país vecino, necesariamente deberán estar vacunados contra la fiebre amarilla. El Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió el martes último la resolución que exige la presentación de la tarjeta de vacunación internacional para entrar y salir del territorio nacional. La medida se adopta por la epidemia de la enfermedad en Brasil que ya mató a más de 80 personas.

Los cuatro estados de Brasil en donde se declaró epidemia por fiebre amarilla son: San Pablo, Río de Janeiro, Bahía y Espíritu Santo. Los extranjeros que llegan desde algunos de estos estados, no podrán ingresar al país sin su tarjeta internacional de vacunación.

También los paraguayos que deban viajar a esos lugares no podrán hacerlo sin tener el documento, por seguridad, alega el comunicado el MSP.

“Quienes puedan acreditar que ya cuentan con la antiamarílica, mediante la presentación de su carnet de vacunación, no necesitan volver a aplicarse la dosis, ya que protege de por vida”, explicó la doctora Lucía Jiménez, jefa de epidemiología de la Décima Región Sanitaria.

“Uno de los puntos a destacar es que todo Paraguayo que venga de esas zonas endémicas y que no tengan tarjeta de vacuna será sometido a un control sanitario por 10 días. Y los extranjeros que vengan sin sus tarjetas, no entrarán. Es así de simples no hay multas de por medio”, señaló.

Recordó que los monos no transmiten directamente la enfermedad, así también no es transmitida directamente de un humano a otro, sino que los mosquitos son los vectores responsables de la transmisión.

“O sea, si no tenemos mosquitos, no tendríamos dengue, zika, chinkungunya y tampoco fiebre amarilla. Si mantenemos nuestros lugares de trabajo, escuelas, plazas nuestras viviendas sin criaderos de mosquitos, no tendríamos que preocuparnos por estas enfermedades”, indicó.

Jiménez mencionó que las dosis contra la fiebre amarilla se encuentran en todos los hospitales públicos de la región y que los que deban viajar al Brasil deben aplicarse las mismas por lo menos 10 días antes del viaje previsto.

En Alto Paraná, aún no hay registros de fiebre amarilla este año, pero existe un fuerte temor ante el ingreso de la enfermedad, por ser una zona de frontera con el país que está con esa epidemia.

