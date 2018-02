Haraganería populista

Mañana sábado se recuerda un aniversario más de la ciudad y el día de su Santo Patrono San Blas, dos acontecimientos importantes para todos los que habitamos la capital del Alto Paraná, sin lugar a dudas. La ciudad viene experimentando un proceso de transformación sin precedente en su historia, buscando proyectar una nueva imagen de ciudad turística, con nuevos atractivos para visitantes y pobladores. Esta transformación particularmente se ha dado más por el impulso y la iniciativa de los empresarios, quienes con mucha visión y mucho esfuerzo van apostando a otros rubros no tradicionales, generando también fuentes de trabajo para los pobladores.

El cambio que vive la capital del Alto Paraná no es el resultado de una política de transformación impulsada por las autoridades, sino una respuesta a la crisis desatada por factores exógenos y que llevaron también a un agotamiento del modelo del comercio del microcentro. La ciudad se expandió y su potencial comercial y económico llegó a otros sectores. Sin embargo, el comercio sigue siendo gravitante para la economía, dado que los turistas nacionales y extranjeros siguen llegando atraídos por los precios, la variedad y otras facilidades que ofrecen los locales de Ciudad del Este.

Por ello, una vez más viene absolutamente de contramano la resolución de la intendente Sandra McLeod de Zacarías, quien extralimitándose en sus funciones como intendente adopta una postura de una emperatriz, sacando una resolución con un tono absolutamente amenazante y disponiendo el asueto distrital para el día de mañana. Nadie puede negarle la atribución a la intendente de declarar asueto en la ciudad, pero no puede de ninguna manera disponer el cierre de los comercios y sobre todo, tomarse las atribuciones de amenazar a quienes incumplan la disposición.

La ciudad necesita trabajar y se fundamentó sobre el trabajo tesonero de sus habitantes. Hace unos años, nuestro diario también criticaba una disposición similar cuando la intendente de esta misma forma dispuso el cierre de los locales. Lo que logró fue que la mayoría de los pobladores crucen el puente para ir a comprar a Foz de Yguazú, perjudicando así enormemente a la economía local.

Los empresarios ya levantaron su voz y se proclamaron en contra de la disposición de cerrar y sancionar a los comercios que decidan abrir sus puertas el día de mañana. La intendente McLeod se pasa hablando de turismo y de promover esta actividad en la ciudad. En sus viajes al exterior, que por lo que se sabe son muchos durante el año, la intendente debería aprovechar para ver si los locales comerciales se cierran en las ciudades turísticas, solamente por el antojo de sus autoridades locales. Naturalmente que no. Al contrario, son las autoridades las que generan atractivos y condiciones para que los visitantes lleguen en mayor cantidad y encuentren incentivos para visitar esas ciudades. La municipalidad, lo que tiene que hacer es también eso, aprovechar estas fechas para organizar festivales y encuentros artísticos en el centro para que la gente vaya a pasar un buen momento y los comerciantes puedan vender sus productos. Así se mueve la economía y se alegra a la ciudad. Una linda forma de celebrar su aniversario y no con el fomento de la haraganería con un criterio populista.

