El desafío de terminar con la corrupción

Hoy se recuerda el 61° aniversario de la fundación de la capital del Alto Paraná, una de las ciudades más jóvenes de la República, pero es la que ha experimentado mayor crecimiento económico. Desde la colocación de la piedra fundacional, no ha parado de crecer y desarrollarse y en ese proceso ha sufrido varios embates. Sin embargo, la extraordinaria capacidad de adaptación y el espíritu luchador e innovador de sus habitantes han hecho que siempre salga fortalecida de las crisis.

Su estratégica ubicación la sigue haciendo interesante para las inversiones y eso atrajo a grandes empresas y empresarios. Ciudad del Este sigue generando interés y se proyecta un futuro de transformaciones y de desarrollo que lo vuelve como un punto de atención a nivel global.

Desde el año 2013 prácticamente la ciudad viene enfrentando una de las más terribles crisis en el sector comercial, hubo muchos golpes como pérdidas de empleo y empresarios que debieron cambiar de rubros para sobrevivir. Lejos de que esta crisis signifique un estallido social, los pobladores rápidamente se adaptaron y se adecuaron a las nuevas condiciones, ocupando los nuevos espacios laborales y otros desarrollando su potencialidad como emprendedores. Se puede apreciar no solamente una transformación en el estilo de negocios sino también un enorme cambio cultural en la población, que no solamente genera nuevas demandas sino también está empezando a ofrecer nuevos servicios.

Sin embargo, uno de los grandes déficit a nivel social ha sido la emergencia de liderazgos transformadores. Los grandes dinosaurios de la política siguen acaparando espacios de participación, lo que dificulta la renovación de la clase dirigente. Estos mismos dinosaurios fueron por años los responsables del sostenimiento del esquema de ilegalidad y de corrupción que sigue campeando en todas las instituciones públicas y de alguna manera en el sector privado beneficiado con la ilegalidad.

El gran desafío de los esteños es comenzar una tarea de limpieza de todas las instituciones barriendo con los funcionarios corruptos, que ensucian la ciudad con la pestilencia de sus fechorías. Hoy hay una nueva Ciudad del Este, con empresarios que van apostando a la legalidad y la formalización. Eso debe reflejarse en todas las áreas para que la capital del Alto Paraná gane realmente el sitial que se merece, y pueda ofrecer seguridad y garantía a sus habitantes y todas aquellas personas que deseen disfrutar de todos sus atractivos. Salud, Ciudad del Este.

Comments