Llamativamente y en coincidencia con el inicio de la campaña proselitista para las elecciones de abril, aumentaron los casos de invasiones de propiedades en el Alto Paraná. Desde la época de la dictadura, nuestra región se ha caracterizado por las invasiones de tierra, tanto urbanas como rurales. Los memoriosos recordarán los casos de Tavapy II y otros de la zona de Juan León Mallorquín e Yguazú donde grupos de campesinos invadían propiedades y la dictadura desataba una terrible persecución.

Con el advenimiento de la democracia la situación no fue diferente. Coincidentemente Alto Paraná fue una de las zonas donde hubo más casos de invasión de propiedades privadas. También se realizaron desalojos y enfrentamientos de campesinos con las fuerzas del orden. Era el comienzo de un periodo de libertades y la opinión pública vio a los que solicitaban tierras como merecedores de la atención del Estado, puesto que el discurso era que estaban pidiendo tierras para trabajar. De esta forma lograron asentimiento de la mayoría y la situación fue el caldo de cultivo propicio para los políticos populistas de entonces, quienes se embanderaban con las “luchas campesinas” y reclamaban expropiaciones tanto de propiedades urbanas y rurales.

Se conoció así una de las épocas de los mayores negociados con las expropiaciones, la depredación de los bosques, el tráfico de enormes cantidades de rollos de maderas y las propiedades terminaron en manos de colonos brasileños (ejemplo de ello es lo que está pasando en Itakyry) y en las zonas urbanas, fue a parar en poder de personas adineradas o de los mismos políticos, que promovieron las expropiaciones. Seudo dirigentes sin tierras, y sin techos se convirtieron en aliados de políticos corruptos y propietarios inescrupulosos, y se fomentaron invasiones y expropiaciones a mansalvas. El resultado está a la vista de este verdadero carnaval, los problemas no solamente siguen sino que empeoraron. El caso de Itakyry donde el Estado pretende recuperar las tierras que fueron negociadas por los “beneficiarios de la reforma agraria” es una verdadera bomba de tiempo.

Ahora nuevamente se están fomentando las ocupaciones de propiedades tanto en el campo como en la ciudad. La diferencia es que ahora los supuestos “sin tierras” y “sin techos” ya no engañan a nadie, ya se sabe que muchos de ellos son avivados que buscan beneficiarse con lotes para luego traficar con las derecheras. Seguro que ha de haber entre ellos aquellos que realmente necesitan y que están siendo manipulados y utilizados para estos fines. Pero algunos propietarios, ya se ponen a la defensiva y están en alerta. Prueba de ello es el caso de Presidente Franco, donde una familia repelió a tiros hace dos semanas a un grupo de invasores, con un saldo de heridos, lo mismo aconteció en Itakyry, donde un capataz terminó con un balazo en la cabeza.

Es preocupante el aumento del índice de violencia en las ocupaciones, pero más preocupante es la absoluta pasividad de las instituciones para hacer prevalecer el Estado de Derecho. Estamos asistiendo a la destrucción de nuestras instituciones y a la progresiva instalación de un estado de anomia, donde nadie respeta a nadie y vuelve a imperar la ley de la selva. La gran responsable de esta destrucción es la clase política inescrupulosa a la que seguimos votando y es la que está pudriendo nuestra sociedad. Los políticos fomentan estas invasiones y utilizan a los pobres para que ellos sigan disfrutando de los beneficios del poder. Son ellos los que están destruyendo nuestro país.

