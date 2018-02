“Seguir con el paro de camioneros es irracional”

Modificar el precio del flete de camioneros es algo lógico y conversable, pero seguir con el paro es irracional porque ya hay mucha gente perdiendo dinero y trabajo, afirmó Héctor Cristaldo, titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP).

El ingreso de los bitrenes no era la discusión principal sino pensar en cómo mejorar y fortalecer la competitividad en nuestro país en materia de transporte, para poder desarrollar trabajo para la gente, manifestó Héctor Cristaldo, presidente de la UGP.

Estas declaraciones las hizo en relación al conflicto generado por el ingreso de bitrenes a nuestro país, que motivó a los camioneros paraguayos a realizar paros y cerrar rutas en contra de esta iniciativa del Gobierno. Sin embargo, pese a que las autoridades comunicaron que se posterga por 12 meses la implementación de este tipo de camión para el transporte de granos en nuestro país, los camioneros decidieron seguir con las medidas de fuerzas, esta vez, para solicitar el ajuste del flete.

En ese sentido, Héctor Cristaldo señaló que el ajuste del precio del flete es algo normal, más considerable teniendo en cuenta situaciones como el aumento del costo del combustible a inicios de este 2018. Dijo que para esto, incluso ni siquiera es necesaria la intervención del Gobierno, porque se puede llegar a un acuerdo simple entre las partes a través de una mesa de diálogo, así como la última vez que realizaron un encuentro hasta las 03:00 para tomar una decisión, recordó Cristaldo.

Sostuvo que la actualización del costo del flete no considera un motivo para seguir con la paralización del trabajo. “Me parece que ya no es racional seguir parando por más días, hay mucha gente que necesita trabajar, la cosecha está en marcha, ellos mismos están perdiendo fletes que podrían estar haciendo ya. Esto no para, la planta no espera en la chacra y hay que mover la carga. No podemos seguir perdiendo el tiempo en discusiones y pulseadas que perjudican a todos”, puntualizó.

Estos cierres de rutas y retención de vehículos ya han afectado el trabajo y distribución de pequeños y grandes productores, además de industrias específicas como la de lácteos y combustibles.

La tripartita entre camioneros y productores está prevista para este lunes a las 10:00 en sede del Ministerio de Trabajo.

