Dominados por los criminales

Finalmente se produjo ayer la liberación de dos de los secuestrados por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Como cumpliendo un guion, los criminales a diario nos presentan un capítulo, demostrando a la sociedad que son ellos quienes tienen el absoluto control en la zona norte. La liberación de los secuestrados no fue un logro de las autoridades, quienes en todo este tiempo mantuvieron en el más absoluto abandono a las familias afectadas.

La liberación se produjo porque los familiares de las víctimas cumplieron cabalmente punto por punto las pautas establecidas por el EPP y pagaron una suma multimillonaria para que sus seres queridos retornen a sus hogares.

Mientras tanto, el gobierno de Horacio Cartes sigue manteniendo una mal llamada Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), costosa y absolutamente inservible para la sociedad. El equipo creado por esta administración acumula una serie de cuestionamientos de negociados y hasta de atentados contra sus propios integrantes. A estas alturas la FTC no tiene razón de ser ni justificación para seguir desangrando el presupuesto público.

Se sabe que los ganaderos de la zona solicitaron que la FTC no sea disuelta, porque supuestamente les otorga cierta garantía para seguir trabajando en la zona, lo que hace suponer que los efectivos de esta agrupación están más para ofrecer servicios de seguridad a establecimientos privados, que desarrollando una tarea de custodia y recuperación del territorio actualmente, absolutamente controlado por el grupo criminal.

Una de las funciones del Estado es ofrecer seguridad a la población y de hecho, los productores del Norte deben tener garantías y tranquilidad para trabajar, pero ésto no puede estar subsidiado por todos los contribuyentes, ni utilizar la pantalla del combate al EPP para ofrecer tales servicios.

En ese contexto, es el momento de replantear toda la cuestión de la seguridad en la zona norte, para recuperarla del poder de la mafia y de los criminales. La zona es una verdadera bomba de tiempo donde se está mezclando el narcotráfico, el crimen organizado y una supuesta organización guerrillera, que tiene secuestrada a poblaciones enteras.

El principal deber del próximo presidente tiene que ser la recuperación de la institucionalidad, devolver la credibilidad a las instituciones e iniciar una tarea de recuperación de vastas zonas del territorio nacional, actualmente dominados por organizaciones criminales, que están destruyendo nuestro país.

