Sandra pide que se denuncie si una persona está robando un bien público

La intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, verificó ayer los trabajos de reposición de artefactos de iluminación que habían sido robados de la zona del Lago de la República. A través de su cuenta de Facebook, lamentó que los hurtos y hechos vandálicos se registren con frecuencia, y pidió a la ciudadanía que avise si ve que alguien está robando un bien público.

En un informe oficial, a través de su departamento de prensa, la municipalidad esteña informó que se habían instalado unos 450 artefactos lumínicos en el sector del Lago de la República. De estos fueron robados 80 equipos en las últimas semanas, lo que representa un perjuicio superior a G. 20 millones, dinero costeado del impuesto de los contribuyentes.

En el marco de los trabajos de reposición, la jefa comunal se hizo presente en el lugar, momento que hizo constar en su cuenta de Facebook con un video en vivo de diez minutos. En el mismo comentó que no es la primera vez que se realiza la reposición de los artefactos, ya que reportan robos y actos de vandalismo con mucha frecuencia. Pidió a los pobladores cuidar del espacio que sirve para el entretenimiento de las familias y la práctica de deportes.

“Hago un llamado a la ciudadanía, además de compartir que hoy estamos restaurando por enésima vez, lo voy a decir en esos términos, restaurando por enésima vez este tipo de cosas, y decirles, primero pedirles a aquellos que roban estos artefactos (sic) les digo que están robando la alegría de los niños que vienen acá, que están robando la seguridad de jóvenes que vienen a practicar deportes, que es tan lindo (…)”, indicó.

En otro momento, dijo que insistirá con la Policía Nacional en reforzar la seguridad de la zona. Pidió a la ciudadanía que si ve a alguna persona robando esos artefactos que denuncie. “Usted le ve a alguien colgado de cualquiera de estas columnas que es suya, no es de Sandra, que es suya, llame a un teléfono, que nosotros vamos a indicar”. Adelantó que habilitarán un número telefónico para este tipo de denuncias.

“Yo no les pido que se arriesguen, ni que actúen como Policía Nacional ni como guardia de seguridad, solamente que llame y nos digan ‘en este momento hay una persona que está robando un bien público alrededor del lago’, en el lugar donde están los niños o en el puente romano o en el anfiteatro, y nosotros acudiremos y haremos un trabajo coordinado con la Policía Nacional para evitar eso”, sostuvo la intendente en el video.

Agregó que quiere ayuda para crear consciencia sobre este tipo de situación que afectan a los ciudadanos. “Lo que se roba es tuyo, no es de Sandra y lo que dejamos de tener con este tipo de robo es gastar dinero público más de lo que ya se ha gastado y también atrae inseguridad para tu familia (sic)”, insistió.

